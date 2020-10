UGT muestra su "oposición frontal" al recorte de 1.036 empleos en la filial de Soluciones TI de Indra

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

UGT ha mostrado su "oposición frontal" a la propuesta realizada el martes por Indra a la representación de los trabajadores de recortar de 1.036 puestos de trabajo en su filial Indra Soluciones Tecnologías de la Información (ISTI), en el marco de un proceso de transformación de la plantilla con el fin de elevar la eficiencia y competitividad de la firma.

En un comunicado, el sindicato afirma que no se puede pronunciar sobre la necesidad o no de las medidas propuestas por la compañía hasta que no las conozca en detalle y analice la documentación, pero considera que es "excesivo" el número de trabajadores afectados por los recortes.

Así, señala que está "muy por encima" del que habían estimado de acuerdo con la comunicación de Indra a los mercados de finales de julio respecto al 'Plan de acción Postcovid'. En concreto, apunta en el apartado 'Transformación de la plantilla' se estimaba un ahorro de 30 millones de euros al año, lo que con el coste medio por empleado de ISTI suponía un ajuste de 650 trabajadores.

"Falta, como decimos, conocer en profundidad las causas alegadas y comprobar también que las medidas propuestas son proporcionales a dichas causas, aunque el número tan elevado ya parece hacerlo imposible. Así por ejemplo, si se tratara de realizar la totalidad del ajuste mediante prejubilaciones voluntarias, probablemente nuestra visión sería otra", incide UGT.

Desde Indra, explicaron este martes que la necesidad de transformación de la plantilla de su filial ISTI, que engloba su división de Tecnologías de la Información (TI), está motivada por la caída de los resultados, el descenso de la demanda de sus clientes y los cambios estructurales del negocio de la compañía.