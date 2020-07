UGT pide al Gobierno que apueste por la aeronáutica tras el Brexit y planteará que no haya despidos en Airbus

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

UGT ha reclamado al Gobierno una "apuesta" por el sector de la aeronáutica, algo que propone como "un buen momento" para hacer después del Brexit, y ha anunciado que plantearán medidas que permitan mantener el empleo en Airbus y que, "en el peor de los casos", las consecuencias de pérdidas de la empresa "se tienen que ver en relación a las horas de trabajo, pero no a las personas que trabajan".

Acompañado de la secretaria general en Andalucía del sindicato, Carmen Castilla, con estas declaraciones se ha manifestado en Sevilla en rueda de prensa este martes el secretario general de UGT en España, Pepe Álvarez, quien ha hablado de los 500 despidos planteados por Airbus en sus factorías en la región.

Estos se suman a otros en continente, que suman más de 17.500 despidos en Europa y de 1.600 en España, unos planes que "ni siquiera quiero pensar que se produzcan", ha dicho Álvarez, quien ha añadido que en el Gobierno de Pedro Sánchez "deben de pensar que les cae todo así de golpe", pero como este es "un tema importantísimo" para la industria del país, ha pedido que hagan con otros países, como Alemania, Francia o Italia, una "apuesta" en este sector.

"Airbus es una empresa de éxito y vamos a plantear alternativas para que no haya despidos porque cuando tienes un problema estructural porque ha caído la actividad, a veces hay que entrar a discutir medidas de esas características, pero en el caso de Airbus no estamos hablando de eso, hablamos de una pandemia que ha parado el mundo, y en consecuencia, no pueden sobre la base de esa pandemia hacer ajustes de plantilla", ha resumido.

En este sentido, Carmen Castilla ha apuntado que en otra gran empresa como Alestis hay 1.050 trabajadores en un expediente de regulación de empleo (ERTE) rotativo de los 1.376 que estima que tiene, y ha alertado de que si existe caída de pedidos en Airbus, en industrias auxiliares o en la propia Alestis, se da "la excusa perfecta de nuevo para después de una crisis recortar" y que ese ERTE se convierta en un ERE.

Castilla también ha hablado de Abengoa y ha pedido el apoyo de la Junta de Andalucía para cerrar un acuerdo que "está muy cercano" y que permita la viabilidad de esta empresa "puntera" en investigación y desarrollo, que "debe seguir viva" para aportar valor añadido y manteniendo el empleo en Andalucía.