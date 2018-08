"La última Evada", el libro de frases llamativas de líderes latinoamericanos

Frases controvertidas, declaraciones polémicas, deslices y lapsus de líderes políticos latinoamericanos, sobre todo los identificados con el llamado socialismo del siglo XXI, han sido recopilados por el periodista boliviano Alfredo Rodríguez en el libro "La última evada".

El texto, presentado en la reciente Feria Internacional del Libro de La Paz, es la quinta edición de la saga "Evadas", que Rodríguez publicó por primera vez en 2011 con dichos memorables del presidente de Bolivia, Evo Morales.

En declaraciones a Efe, el también escritor explicó que su nuevo texto tiene como hilo conductor la "borrachera de poder" en la que "se encuentran varios líderes latinoamericanos".

El libro presenta un prólogo o "aperitivo necesario", diez capítulos o "etapas de la borrachera" y un epílogo, combinando las frases con textos de análisis e ilustraciones de los políticos en lo que parece una fiesta.

En el texto aparecen frases de actuales gobernantes, como Morales y el venezolano Nicolás Maduro, y de expresidentes como el ecuatoriano Rafael Correa, la argentina Cristina Fernández, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el fallecido Hugo Chávez.

Además, están "algunos otros líderes que no son precisamente de esa misma línea ideológica, pero que de tanto en tanto han soltado alguna frase medio controvertida", indicó Rodríguez.

Entre estos están los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de México, Enrique Peña Nieto, y exmandatarios como el paraguayo Horacio Cartes y el mexicano Vicente Fox.

"Al principio están todos, está la cantina llena, están joviales y dicen cosas un poco cómicas, satíricas", señaló el periodista.

Así, en el primer capítulo aparecen frases de un controvertido discurso que dio Evo Morales en 2010 en un encuentro social sobre cambio climático que organizó su Gobierno en Bolivia.

Algunas son que "la calvicie es el resultado de comer alimentos transgénicos", que algunos fontaneros usan la Coca-Cola para desatascar cañerías y que "el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres".

Fue precisamente a raíz de aquel discurso que Rodríguez decidió empezar a recopilar los dichos de Morales y terminó publicando su primer libro, mientras que el nuevo tiene una "mirada más latinoamericana".

Uno de los políticos extranjeros citado en el nuevo texto es Chávez, quien en 2011 dijo que "no sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta".

A medida que la "borrachera" de poder va avanzando, los dichos de estos políticos ingresan, según Rodríguez, "en esa línea de la megalomanía, del egocentrismo, de creerse dioses".

Como ejemplo, el autor menciona cuando Cristina Fernández dijo: "Sólo hay que tenerle temor a Dios y a mí un poquito".

En otra sección, titulada "Braguetas rápidas y furiosas", el periodista incluye dichos machistas.

Cita, entre otras, las frases que Evo Morales considera bromas pero que le han valido duras críticas, como cuando afirmó en 2010: "Cuando voy a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice Evo cumple".

También está el polémico chiste que hizo Sebastián Piñera en 2011, cuando preguntó las diferencias entre un político y una dama.

"Cuando el político dice que sí, quiere decir tal vez; cuando dice tal vez, quiere decir que no y cuando dice que no, no es político. Cuando una dama dice que no, quiere decir tal vez; cuando dice tal vez, quiere decir que sí; cuando dice que sí no es dama".

Están también declaraciones en las que los líderes intentan mostrar el supuesto florecimiento de sus países bajo sus mandatos, u otras en las que elogian a políticos extranjeros que comparten su ideología.

Como cuando Chávez sostuvo en 2007 que "hasta las piedras dicen que Cristina (Fernández de) Kirchner será la próxima presidente de los argentinos", o cuando Correa afirmó en 2015 que el argentino Néstor Kirchner "levantó a su país de las cenizas".

También se menciona la vez que Maduro aseguró sentir que Chávez se le apareció en forma de "pajarito chiquitico" y lo bendijo, o la ocasión en que el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, presagió que "el Sol se va a esconder, la Luna se va a escapar" si los ciudadanos rechazaban una reforma para la reelección de Morales.

España aparece en el libro, con las frases "el futuro no es lo que solía ser", de Felipe González, y "la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento", de José Luis Rodríguez Zapatero.

Cada frase va identificada con la fecha y la circunstancia en que fue pronunciada, además de un enlace a páginas de internet donde se las puede leer o ver en video.

Rodríguez aseguró que esta será la última edición porque "el libro presagia el fin de una era, la era del socialismo del siglo XXI".