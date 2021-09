El último filme de Álex de la Iglesia abre la Semana de Terror de S.Sebastián

San Sebastián, 14 sep (EFE).- "Veneciafrenia", la última película del director Álex de la Iglesia, inaugurará el 29 de octubre la 32 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, ha informado este martes el festival donostiarra.

La película, escrita por Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarria, narra la lucha de un grupo de turistas españoles por salvar sus vidas en Venecia ante la ira desatada entre los habitantes de la ciudad italiana por la invasión turística.

La cinta está protagonizada por Ingrid García-Jonsson, Silvia Alonso, Nicolás Illoro y Alberto Bang, entre otros, y ha sido producida por Sony International Productions y Pokeepsie Films, en asociación con Amazon Prime Video, plataforma en la que se podrá ver la obra después de que pase por las salas de cine.

La organización de la Semana de Cine Fantástico y de Terror ha avanzado además algunos de los largometrajes que se podrán ver en esta edición, que se prolongará entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre.

El festival ofrecerá dos de los "remakes" de la histórica serie de Narciso Ibañez Serrador "Historias para no dormir", en concreto los firmados por Paco Plaza ("Freddy") y por Paula Ortiz, "El asfalto".

"Apps", de Lucio A. Rojas, José Miguel Zúñiga, Sandra Arrigada, Camilo León y Samot-Márquez, representará al cine de Chile y Argentina, mientras que desde Japón llegarán "Belle", de Mamoru Hosoda, "Beyon the Infinite Two Minutes", de Junta Yamaguchi, y "Yellow Dragon's Village", de Hugo Sakamoto.

El cine de terror asiático contará con más representantes, como "The Medium" (Tailandia-Corea del Sur), de Banjong Pisanthanakun y "The Sadnees", de Roz Jabbaz (Taiwán).

"The Seed", del británico San Walker; "Caveat", de Damian McCarthy (Reino Unido); "Prisoner of the Ghostland", de Sion Sono (EEUU), y "The Deep House", del francés Alexandre Bustillo, también serán exhibidas en la 32 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.