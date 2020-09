Unidas Podemos dice que la única forma para frenar la venta de Bankia sería tener el Ministerio de Economía

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado que "la única iniciativa que podría parar la fusión" de Bankia y CaixaBank "es que Unidas Podemos tuviera cien diputados y el Ministerio de Economía", que en estos momentos ocupa, a propuesta del PSOE, Nadia Calviño.

Así lo ha manifestado Echenique, en declaraciones a Europa Press, ante la pregunta de si el grupo confederal tiene planteado presentar alguna iniciativa en el Congreso acerca de la operación que preparan ambas entidades, y que Unidas Podemos ha cuestionado.

"A la ciudadanía hay que decirle la verdad. Esto no se decide en el Congreso, ni siquiera en el Consejo de Ministros. Esto es competencia ejecutiva del Ministerio de Economía a través del FROB", ha explicado Echenique.

"La única iniciativa que podría parar la fusión es que Unidas Podemos tuviera cien diputados y el Ministerio de Economía", ha abundado el portavoz de la coalición de izquierdas en la Cámara Baja.

IGLESIAS CREE QUE SERÍA "INACEPTABLE" NO RECUPERAR EL RESCATE

Este mismo jueves, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha manifestado que sería "inaceptable" que se perdieran los más de 23.000 millones de euros de dinero público que se inyectó para salvar a Bankia durante la crisis financiera, y por ello ha apostado por activar instrumentos de política fiscal.

Así lo ha indicado el vicepresidente segundo del Ejecutivo en declaraciones a eldiario.es recogidas por Europa Press, donde también ha sido preguntado por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ocultara información sobre la posible fusión entre CaixaBank y Bankia.

En este sentido, Iglesias ha justificado la actuación de Sánchez al señalar que "hay cuestiones que tienen que quedar en el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros", si bien ha añadido que si "algo le hubiera molestado" lo tendrá que hablar con el presidente del Gobierno y no con los medios de comunicación.

"Si tengo que decirle al presidente del Gobierno que algo me ha molestado, se lo diré a él, no tengo que hablarlo con los medios de comunicación", ha sentenciado. Igualmente, ha añadido que la fusión entre CaixaBank y Bankia, que está previsto que se apruebe este mismo jueves por los respectivos consejos de administración, podría implicar "situaciones no deseadas para el sistema financiero".

A su vez, ha lamentado no haber podido conseguir que Bankia se convirtiera en "el gran banco público del país" durante las negociaciones, por lo que ahora la conclusión es que es el Instituto Oficial de Crédito (ICO) el que debe alcanzar ese papel. "Es menos de lo que me hubiera gustado conseguir, pero 35 diputados dan para lo que dan", ha subrayado Iglesias.