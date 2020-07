Unos 14.000 españoles vendimiarán en Francia por las mejores condiciones laborales que ofrece el país

UGT FICA considera que las condiciones en España de alojamiento, de trabajo y salarios "deben ser dignos"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Un total de 14.000 temporeros españoles, una cifra similar a la registrada en los últimos años, se desplazarán previsiblemente hasta Francia en las próximas semanas para trabajar en la campaña de la vendimia de este año, que estará marcada por la crisis sanitaria del coronavirus.

"Los datos que manejamos son cifras muy similares a las del año pasado. Llevamos años en los que se está estabilizando el número, ya que el 90% de los que se desplazarán a Francia repiten tras campañas anteriores", ha explicado el secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas.

Hojas ha indicado que en un año marcado por la crisis del Covid-19 y de los rebrotes que se están dando en toda Europa, Francia ha diseñado un protocolo "bastante bueno" de seguridad para que el contacto sea el menor posible a la hora de realizar las labores de trabajo para así evitar contagios.

Entre la novedades por la crisis sanitaria, el secretario general de UGT Fica ha señalado que en la frontera de Francia pueden "poner trabas", ya que pueden exigir que los trabajadores españoles se desplacen con la tarjeta europea sanitaria, mientras que este año es obligatorio presentar el contrato firmado en origen para poder realizar su actividad.

Por regiones, el 60% de los trabajadores que se desplazarán en las próximas semanas a Francia a la vendimia proceden de Andalucía, aunque también habrá representantes de la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, que son las regiones que más trabajadores desplazan.

Por otro lado, Hojas ha destacado que estos desplazamientos de españoles a Francia para trabajar en el campo están motivados por las mejores condiciones laborales que ofrece el país vecino.

"En Francia, en la vendimia se va a pagar un salario de 10,4 euros la hora, en Huelva está siendo de 6,12 euros y en Almería es de 7 euros. Los trabajadores españoles se desplazan, demostrando que no es un problema de dureza del trabajo, sino de abuso en España de estos trabajadores", ha denunciado.

Hojas ha subrayado que los temporeros españoles quieren trabajar en el campo, pero con "derechos y condiciones dignas, porque en España no se cumplen por parte de muchos esas condiciones". "Me produce mucha pena que en España no se hagan las campañas agrarias como se hacen en Francia. Las condiciones en España de alojamiento, de trabajo y salarios deben ser dignos", ha indicado.

De esta forma, el secretario general de UGT FICA ha denunciado que en los trabajos del campo en España no se aplica al 100% la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y ha denunciado que algunas empresas y alguna organización agraria como Asaja no está dispuesto a aplicarlo.

"La Administración tiene que dictaminar que el SMI es para todo el mundo, incluido el campo. Llevamos mucho tiempo tratando de conseguir un convenio estatal del campo, que reclamamos a las asociaciones, que facilitaría mucho la labor", ha señalado.

PIDE VOLUNTAD POLÍTICA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LOS TEMPOREROS

El secretario general de UGT FICA reconoce que le produce "mucha pena" que España no sea capaz de organizar como en el país vecino. "Es lamentable la imagen que estamos dando al mundo por la situación que están viviendo los jornaleros y las condiciones en las que están viviendo de degradación de las personas", ha lamentado.

"No podemos creer que es algo nuevo, pero ahora está saliendo más por el tema del coronavirus. Ojalá que esto sea positivo para que las condiciones de alojamientos y de trabajo en España sean dignas. Lo único que hace falta es voluntad política para solucionarlo porque hablamos de colectivos vulnerables", ha señalado, tras las imágenes de las condiciones en las que están los temporeros en España y por los contagios que ha habido por el coronavirus.