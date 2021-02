UPTA exige al Gobierno un plan de rescate específico para los sectores más castigados

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha exigido al Gobierno que ponga en marcha un plan de rescate específico para los sectores más castigados por la pandemia, según ha señalado en un comunicado.

Además, UPTA ha insistido en que "lo peor de la crisis, en términos económicos, está por llegar" y ha alertado de que las miles de pequeñas actividades están al límite.

"El consumo interno está absolutamente paralizado y esta situación es agónica para los sectores más afectados por la pandemia", ha denunciado la organización.

Por ello, ve imprescindible que se acometan planes de rescate sectoriales que inyecten ayudas a fondo perdido para los negocios con más pérdidas.

De hecho, ha resaltado que está intentando sensibilizar a los ministerios de Asuntos Económicos e Industria con el fin de activar medidas directas "que consigan frenar la sangría" que se está generando en el tejido productivo.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha afirmado que si no se conocen las necesidades urgentes del colectivo, "las medidas que se adoptarán serán infructuosas".

"No queremos más créditos ICO, no los necesitamos, los autónomos no pueden endeudarse más, lo que precisan, cuanto antes, son ayudas directas para asumir los gastos corrientes a los que se enfrentan cada mes, ese es el gran problema de nuestros negocios", ha añadido Abad.