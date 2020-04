La venta de coches se reactivará entre el 4 y 11 de mayo, aunque será mínima

La venta de automóviles se reactivará entre el 4 y el 11 de mayo, según las asociaciones sectoriales Faconauto, Ganvam y Ancove, que prevén un nivel inicial mínimo de actividad comercial, sobre todo en vehículos nuevos, y una mayor demanda en lo que respecta a servicios de mantenimiento.

Los concesionarios, al igual que todos los comercios no declarados esenciales, llevan cerrados desde mediados de marzo, cuando se decretó el estado de alarma por el coronavirus; en tanto que los talleres sólo podían operar para atender urgencias y a servicios esenciales.

Los profesionales del sector consultados por Efe consideran que los concesionarios y talleres pueden abrir desde el lunes con cita previa, pues quedarían englobados en la categoría de comercio minorista, incluido en la fase 0 de desescalada; y critican que la falta de concreción en el plan presentado por el Gobierno genera mucha incertidumbre.

No obstante, la federación de concesionarios oficiales Faconauto ha recomendado a sus asociados que reabran el lunes 11 de mayo, siempre que en su provincia se haya declarado la Fase I de la desescalada y a la espera de conocer en detalle cómo será el desarrollo de este proceso por parte del Gobierno.

"La distribución oficial apuesta por una apertura ordenada, en la que se primará la seguridad de sus empleados y clientes", según Faconauto, que ha subrayado que han invertido 11 millones para dotarse de equipos de protección individual (EPIS) y de procedimientos adecuados para desinfectar sus instalaciones.

Por otro parte, ha recordado que sus talleres han atendido desde el 15 de marzo más de 150.000 urgencias, y ha apuntado que desde el 11 de mayo también reabrirán su actividad para atender todo tipo de reparación y mantenimiento.

El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), Raúl Palacios, ha explicado que, a su juicio, pueden retomar la actividad desde el próximo lunes, aunque todo dependerá de cada empresa, de si tiene asegurado el suministro regular de EPIS y un mínimo nivel de demanda.

"Yo creo que a la mayoría de los empresarios no nos preocupa ahora si podemos o no abrir este lunes o el siguiente. Lo que nos preocupa es que haya actividad para que sea rentable abrir dada la fragilidad de nuestros balances, pues soportamos la mayoría de costes fijos y no vamos a tener ingresos", ha dicho a Efe Palacios.

"El problema es saber cuándo vamos a tener actividad suficiente para mantener un retén mínimo de empleados", ha insistido Palacios, que considera que inicialmente habrá muy pocas ventas, mientras que en los servicios posventa habrá un poco más de repunte ante la necesidad de puesta a punto de muchos vehículos que han estado paralizados durante casi dos meses.

"Ahí sufriremos un poco menos", pero en la parte comercial no habrá recuperación hasta que se despejen las dudas sobre qué medidas va a tomar el Gobierno para activar la economía y mantener el empleo, ha advertido.

Según sus estimaciones, sin las medidas adecuadas, la venta de vehículos nuevos caerá este año el 45 % y la de vehículos de ocasión, el 30 %.

Por su parte, Ancove (asociación que representa a pequeños concesionarios y vendedores autónomos) recomienda a sus asociados consultar a las autoridades de cada provincia sobre cómo y cuándo abrir, aunque interpretan que pueden operar desde el 4 de mayo con cita previa.

En declaraciones a Efe, el director general de Ancove, Eric Iglesias, ha explicado que muchos usuarios están interesados en ver físicamente vehículos que han visto online durante el confinamiento y que por esos muchos de sus asociados quieren reiniciar su actividad cuanto antes.

Durante el estado de alarma no se podían enseñar los vehículos y esas ventas, que se cierra en el establecimiento, se han ido aplazando, ha apuntado Iglesias, quien ha subrayado que, no obstante, mientras el Gobierno no implemente medidas para fomentar el mantenimiento del empleo y la demanda, "la expectativa inicial de ventas es mínima".

Desde la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa), han recomendado igualmente a sus asociados (talleres) que consulten a las autoridades provinciales, pues, según su afectación por la epidemia, tendrá sus propios plazos para implementar las fases diseñadas por el Ejecutivo central.

Bajo el criterio de sus técnicos y basándose en la consideración del sector como servicio esencial, con el plan hecho público por el Gobierno los talleres podrían prestar todo tipo de servicios (y no sólo urgencias para servicios esenciales) a partir del 4 de mayo y con cita previa.