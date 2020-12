Las ventas del textil caen un 37,1% en noviembre, mes del 'Black Friday', y suman un retroceso anual del 40%

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las ventas del sector textil se desplomaron un 37,1% en noviembre, mes del 'Black Friday', y suman un retroceso anual del 40,5% en un contexto marcado por la crisis sanitaria del Covid-19, según los datos ofrecidos por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), que confía, no obstante, en que la campaña de Navidad anime las ventas.

Tras el confinamiento, el 15% de las tiendas no abrió y en la actualidad alrededor del 25% de los establecimientos todavía no ha retomado su actividad al ver que las ventas de estos meses es una "auténtica catástrofe".

Según Acotex, el comercio de la moda continúa con caídas en las ventas y estas no se recuperan solo con descuentos. "La limitación de aforo en las comidas y cenas, el no haber casi eventos, ni celebraciones son motivos que no animan a comprar un vestido, un traje, complementos porque no se pueden lucir como gustaría. Entramos en el último mes del año (campaña de Navidad) y esperemos que los clientes se animen a comprar y regalar prendas de vestir y complementos. Tradicionalmente los regalos de ropa son muy frecuentes en estas fechas y confiamos que así siga", señala la asociación.

Ante esta situación de incertidumbre y con la caída de ventas, desde Acotex siguen reclamando medidas urgentes y específicas para el sector, entre ellas la moratoria en el pago de los préstamos ICO y una solución para el pago de los alquileres.

"No nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la seguridad social, es necesario la condonación de los mismos, la necesidad de la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social como a otros sectores de ERTEs de fuerza de mayor o la reducción del IVA para incentivar el consumo", ha destacado Acotex.

"Es impensable mantener las plantillas preCovid con las actuales ventas por lo que tenemos que actualizar las plantillas al momento actual y para ello necesitamos de ayudas para poder despedir porque de lo contrario las empresas tendrán que cerrar definitivamente", añade.