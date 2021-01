Las ventas de textil se desplomaron un 39,8% en 2020 por el impacto del coronavirus

La patronal reclama a las Administraciones ayudas "específicas y urgentes" para un sector que está en una "situación dramática"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Las ventas de prendas de moda y complementos se desplomaron un 39,8% en 2020 por el impacto que ha tenido la crisis sanitaria del coronavirus en el sector, según los datos del barómetro de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

En concreto, las ventas en diciembre cayeron un 32,2% (tienda física + 'online') en plena campaña de Navidad e inicio de las rebajas, lo que ha permitido que hayan sido un poco mejores respecto al descenso de más del 37% registrado en octubre y noviembre, por lo que el sector advierte que continúa en una "situación dramática".

La patronal del textil ha recordado que tras el confinamiento decretado por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus el 15% de las tiendas no abrieron y en la actualidad cerca del 25% de los establecimientos todavía no ha subido las persianas al ver que las ventas de estos meses son una "auténtica catástrofe".

Acotex ha subrayado que el comercio de la moda continúa con caídas en las ventas y que éstas no se recuperan solo con descuentos. Además, señala que las limitaciones de aforo en las comidas y cenas, el no haber casi eventos ni celebraciones son motivos que no animan a los consumidores a comprar un vestido, un traje o complementos.

Ante esta situación de incertidumbre y con la fuerte caída de ventas en el sector, la patronal textil sigue reclamando "medidas urgentes y específicas".

"No nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la Seguridad Social; es necesario la condonación de los mismos", reclama Acotex, que pide la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social como a otros sectores de ERTEs de fuerza de mayor y la reducción del IVA para incentivar el consumo.

AYUDAS PARA DESPEDIR

De esta forma, la patronal subraya que "necesita liquidez y no más endeudamiento", por lo que solicita a las administraciones una solución para el pago de los alquileres comerciales, ya que el sector no puede hacer frente a estos pagos con los actuales niveles de ventas.

"Es impensable mantener las plantillas precovid con las actuales ventas, por lo que tenemos que actualizar las plantillas al momento actual y para ello necesitamos de ayudas para poder despedir, porque de lo contrario las empresas tendrán que cerrar definitivamente", han solicitado desde la patronal del textil.

PESIMISMO ANTE LA CAMPAÑA DE REBAJAS

Por otro lado, la patronal del sector textil no encara con optimismo el inicio de la campaña oficial de rebajas de invierno, que viene marcada por las restricciones de movimiento y de aforo en las diferentes comunidades autónomas.

"No somos optimistas de cara al período de rebajas y lamentablemente las ventas del mes de enero 2021 serán muy inferiores a las enero de 2020", ha avanzado Acotex.