Vértice 360 compra casi 100 títulos de varias productoras por 23,7 millones de euros

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La productora Vértice 360 ha llegado a nuevos acuerdos con las productoras Millenium, Miramax, Anton Corp, Capstone, AGC, STX International, Rocket Science y Embankment, para la adquisición de nuevos títulos por un importe de 23.760.138,61 euros (28.901.000 dólares), según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha adquirido títulos como 'The Georgetown project', 'Joika', 'Mothering sunday', 'Elizabeth', 'Mother's instinct', 'Infernus', Women in the castle', 'Zero and ones', Night has fallen', 'Universe's most wanted', 'My son', 'Tesla', 'Search and destroy' y 'The expendables: a christmas story'.

Por otro lado, la productora ha informado de que, adicionalmente, se han adquirido 78 títulos de librería que pasan a formar parte del catálogo de la compañía, compuesto ahora por 1.413 títulos.