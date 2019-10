La venta de los viajes del Imserso comienza este lunes con alrededor de 900.000 plazas disponibles

Pese a ser objeto de varios recursos y la incertidumbre generada con ellos, los tradicionales viajes del Imserso para pensionistas se pueden comprar desde este lunes 14 de octubre en varias Comunidades Autónomas. La comercialización de los viajes del programa de turismo social de la temporada 2019/2020, con plazas para alrededor de 900.000 personas, tendrá lugar de manera escalonada entre hoy y el 18 de octubre.

Las reservas, que se pueden realizar en las agencias de viajes autorizadas y a través de las páginas web de los grupos turísticos adjudicatarios, están programadas de manera escalonada por Comunidades Autónomas, como es habitual.

Los días 14, 15 y 16 de octubre es el turno de los beneficiarios del programa residentes en Andalucia, Comunitat Valenciana, Cantabria, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia.

A continuación, los días 16, 17 y 18 de octubre está planificada la comercialización de los viajes en Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Ceuta, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

El Estado financia el 20% del viaje

Los destinos ofertados en el programa están distribuidos en tres lotes: la costa peninsular, el turismo de interior y los viajes a las islas. "Estas últimas son tradicionalmente las plazas más demandadas y por ello se han incrementado en un 7%", apuntaba en una nota el pasado septiembre el Ministerio de Sanidad, del que depende el Imserso.

El programa social, que comenzó en 1985 con unas 16.000 plazas, cumple principalmente con dos funciones: por un lado, facilitar a las personas de avanzada edad viajar a unos precios más económicos y, por otro, garantizar cierta actividad al sector turístico en temporadas más bajas.

El Estado financia el 20% del coste de los viajes y este año como novedad existe una reserva del 1% de las plazas subvencionadas, en las que el Imserso asume el 50% del gasto para "las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez del sistema de la Seguridad Social".

Según las cifras de Sanidad, el 65% de los pensionistas que participan en el programa cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros al mes. Los hoteleros denuncian que el programa no diferencia según la renta de los jubilados, de modo que hay personas con pensiones elevadas -que en su opinión podrían pagar más- que disfrutan de las mismas ventajas económicas que aquellas con prestaciones más reducidas.

El precio de los paquetes turísticos oscila dependiendo del destino y de la duración de la estancia, que puede ser de 4, 5, 6, 8, 10 y 15 días.

Retraso por los recursos presentados

La ministra de Sanidad en funciones María Luisa Carcedo ha celebrado que finalmente la venta de los viajes pudiera comenzar a mediados de octubre tras la inquietud desatada en agosto por el recurso presentado por uno de los grupos turísticos participantes del concurso (el de Globalia y Barceló, entonces llamado Mundosenior y ahora denominado "Turismo Social"), que fue más tarde desestimado.

La venta se produce en cualquier caso con un mes de retraso respecto a los planes iniciales del Ministerio (mediados de septiembre) debido también al recurso presentado por la patronal hotelera Ceat contra los pliegos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que también fue desestimado.

Los empresarios hoteleros consideran que los precios de los viajes del Imserso son "absolutamente lesivos" para sus intereses y denuncian unas cantidades a pagar "ridículas" que no llegan a cubrir costes. De hecho, su oposición y la batalla contra los pliegos del programa de viajes para las dos próximas temporadas no ha terminado, ya que llevaron su recurso ante la Audiencia Nacional, aunque este hecho no paraliza el desarrollo del programa.

Al mismo tribunal acudió también Mundiplan (la unión temporal de empresas entre Iberia, Alsa e IAG7 para los viajes del Imserso), contra la adjudicación del lote de islas.