Fráncfort (Alemania), 8 dic (EFE).- El grupo automovilístico alemán Volkswagen va a apoyar la expansión en Europa de parques eólicos y solares con unos 40 millones de euros hasta 2025.

Volkswagen ha informado este miércoles de que quiere ser neutral con el carbono en 2050 y por ello va más allá de la electrificación del vehículo con el programa de descarbonización "Way to Zero".

Ahora ha acordado el mayor proyecto en su cartera hasta la fecha con el especialista en parques eólicos wpd Onshore Aldermyrberget en Skellefteå, al norte de Suecia.

La participación de VW en este parque eólico genera 100 gigavatios/hora de electricidad, suficiente para suministrar a 27.000 hogares.

Hasta 2025 seguirán unos 20 proyectos más en Europa, en España, el Reino Unido y Finlandia, que juntos generan electricidad de fuentes ecológicas por unos 7 teravatios hora, cantidad equivalente a la capacidad de más de 300 turbinas eólicas y que puede cubrir el consumo anual de 600.000 hogares.

"Somos el primer fabricante automovilístico en apoyar la expansión de las energías renovables a gran escala porque la movilidad eléctrica sólo puede contribuir efectivamente a la protección del clima si los vehículos eléctricos están cargados consistentemente con electricidad verde", dijo el consejero delegado de la marca Volkswagen, Ralf Brandstätter.

Cargar los vehículos con electricidad generada de fuentes renovables reduciría las emisiones de CO2 en casi la mitad comparado con el estándar de electricidad de la Unión Europea (UE), según VW.

Volkswagen ofrece a sus clientes electricidad verde para cargar en casa (Elli) y en la carretera (por ejemplo en las estaciones de carga IONITY).

Una nueva planta de energía solar en Tramm-Göthen, el noreste de Alemania, será conectada a la red a comienzos de 2022.

Se trata de un proyecto de VW con la compañía energética RWE, que tiene unos 420.000 módulos solares y es el mayor proyecto solar independiente en Alemania.