Wall Street abre en verde y el Dow Jones avanza un 0,24 %

Nueva York, 12 nov (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,24 %, tras una semana de pérdidas generalizadas por los datos de la inflación en Estados Unidas, el más alto en décadas.

Un cuarto de hora después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganaba 84,71 puntos, hasta los 36.005,94, mientras el selectivo S&P 500 subía un 0,08 % o 3,94 unidades, hasta 4.653,21.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las tecnológicas de mayor capitalización, ganaba un 0,07 % o 10,68 enteros, hasta 15.714,96.

El parqué neoyorquino lograba comenzar la mañana con ganancias después de varias jornadas de pérdidas, dando la espalda así a unos preocupantes datos de inflación, que está en los niveles más altos de las últimas tres décadas.

La tasa interanual de inflación en EE.UU. se disparó en octubre hasta el 6,2 % -ocho décimas por encima de la de septiembre- lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en este país desde 1990.

Según los expertos, es posible que este viernes esté animando a los inversores los datos que también indican un aumento de salarios, que podrían haber calmado en parte al mercado.

"Los números grandes reciben titulares grandes, y sí, los precios son más elevados, pero también hay una subida de salarios que está casi al mismo nivel de la inflación. Así que la inflación definitivamente es real, pero su impacto no es tan severo como la gente piensa", explicó en una nota el director de comercio de Schwab Center for Financial Research, Randy Frederick.

También impulsaba a Wall Street la cotización de Johnson & Johnson, que avanzaba un 1,33 % después de anunciar la compañía sus planes de dividirse en dos, por una parte el negocio de productos del consumidor y por otro el farmacéutico.

Por sectores, subían las empresas de materias primas (0,53 %), las de telecomunicaciones (0,36 %) y las industriales (0,34 %).

Del lado negativo, los más perjudicados a primera hora eran el de bienes de consumo no esenciales (-0,27 %), el de servicios públicos (-0,21%) y el financiero (-0,04 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, además del ascenso de Johnson & Johnson destacaban los ascensos de Boeing (1,29 %), Nike (1,28 %), y Dow Inc (1,14 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba hasta los 80,08 dólares el barril; el oro descendía a 1.860,50 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro repuntaba hasta el 1,563 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,1437.