Wall Street cierra con ganancias tras la subida del petróleo y los comicios

Nueva York, 5 ene (EFE).- Wall Street cerró con ganancias este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,55 % tras una jornada marcada por la subida del precio del petróleo y las elecciones de segunda vuelta en el estado Georgia, que decidirán el control del Senado de Estados Unidos.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumó 167,71 puntos y se situó en 30.391,60 unidades, mientras que el S&P 500 progresó un 0,70 % o 26,21 puntos, hasta 3.726,86 unidades.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, ascendió un 0,95 % o 120,51 puntos, hasta 12.818,96 enteros.

El parqué neoyorquino pareció reponerse de la primera sesión del año, lastrada por el agravamiento de la pandemia y el potencial retraso de la recuperación económica debido a nuevas restricciones en varios países.

El sector energético subió un sólido 4,5 % tras el acuerdo de la OPEP+ para recortar la producción del grupo el próximo mes gracias a una gran reducción de Arabia Saudí, lo que impulsó al petróleo de Texas hasta los 50 dólares el barril.

También destacaron los ascensos del sector de materiales básicos (2,32 %) y el industrial (1,03 %).

Los inversores estuvieron este martes pendientes de las elecciones clave de Georgia, en las que muchos prefieren un resultado dividido frente a una "ola azul" que otorgue a los demócratas el control del Senado.

Si los demócratas ganan los dos asientos en disputa, sería más fácil para el Gobierno del presidente electo Joe Biden aprobar legislación, incluyendo estímulo fiscal, pero probablemente eso implique más regulaciones, según los expertos.

"No vemos un Senado demócrata como algo que vaya a cambiar el juego a la baja en el corto plazo porque aún hay factores positivos en este mercado. Pero sería una dificultad inicial, nueva y no esperada, para las acciones", dijo el analista Tom Essaye, de The Sevens Report.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaron las alzas de Boeing (4,37 %), Dow Inc (3,33 %), Chevron (2,74 %) y Goldman Sachs (2,20 %).

Fuera de ese grupo, en la Bolsa de Nueva York se dispararon las operadoras estatales chinas China Mobile (9,16 %), China Telecom (8,76 %) y China Unicom (11,82 %) después de que el gestor del parqué decidiera no expulsarlas, como anunció recientemente.

En otros mercados, el petróleo de Texas se situó en 49,93 dólares el barril, y al cierre de la sesión el oro ascendía a 1.952,80 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 0,95 % y el dólar se depreciaba frente al euro, con un cambio de 1,229.