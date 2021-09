Wall Street cierra rojo y el Dow Jones baja un 0,20 %

Nueva York, 8 sep (EFE).- Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal índice, el Dow Jones de industriales, bajó un 0,20 % por tercer día consecutivo, lastrado por la preocupación de los inversores de que el aumento de los contagios de la covid-19 impida una rápida reactivación económica.

Según datos al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones perdía 68,93 puntos, hasta 35.031,07, mientras que el selectivo S&P 500 restaba un 0,13% o 5,96 enteros, hasta 4.514,07.

El índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, se dejaba un 0,57 % o 87,69 unidades y se situaba en 15.286,64.

El parqué neoyorquino arrancaba la jornada dejándose llevar por los miedos a una recuperación más lenta de lo esperado, mientras mañana se espera el anuncio de las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana pasada.

Según el estratega de Morgan Stanley Andrew Sheets, el mercado se encuentra en las etapas finales de una transición de mitad de ciclo, por lo que se podría presenciar unos meses de septiembre y octubre "accidentados".

"Los próximos dos meses conllevan un riesgo enorme para el crecimiento, las políticas y la agenda legislativa", dijo Sheets en una nota recogida por el canal CNBC.

Además de los miedos por nuevos bloqueos para frenar la expansión de la covid-19, el analista se refería a las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya ha adelantado su intención de comenzar a retirar los estímulos si la economía continúa por la senda adecuada.

Para el director de inversiones de la firma Moneta, Aoifinn Devitt, nada ha cambiado sustancialmente para que los inversores estén reticentes a poner dinero en el mercado.

"Se ha mirado mucho hacia el lado positivo, aferrándose a la narrativa de crecimiento. En realidad, no ha cambiado nada, pero algunos factores exógenos negativos, como Afganistán, el huracán Ida y el informe de empleo del viernes (que no cumplió las expectativas), se han combinado para frenar los sentimiento en esta semana", dijo Devitt, en unas declaraciones recogidas por el diario The Wall Street Journal..

En cuanto a los sectores, los más favorecidos de la jornada fueron el de servicios públicos (1,79 %), el de bienes de consumo esenciales (0,79 %) y el inmobiliario (0,56 %), mientras que los más perjudicados fueron el energético (-1,29 %), el de materias primas (-1,01 %) y el de comunicaciones (-0,43 %)

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaron las ganancias de Coca Cola (1,35 %), Visa (1,25 %) y 3M (1,2 %), mientras que entre las más perjudicadas del día estaban Dow (-1,91 %), UnitedHelath (-1,39 %) y Boeing (-1,33 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió a 69,30 dólares el barril, y al cierre de Wall Street, el oro bajaba a 1.791,70 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años descendía hasta 1,339 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,1816.