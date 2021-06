Wallbox prevé ser rentable en cuatro años con un beneficio de 1,3 millones

Barcelona, 28 jun (EFE).- El consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción, ha afirmado este lunes que la compañía prevé ser rentable dentro de cuatro años y ha calculado que para entonces tendrán alrededor de 3.000 empleados en todo el mundo y unos beneficios anuales de cerca de 1,3 millones de euros.

Wallbox, dedicada al diseño y fabricación de cargadores para coches eléctricos, es una de las principales empresas emergentes españolas y recientemente entró a cotizar en la Bolsa de Nueva York gracias al acuerdo de combinación de negocio alcanzado con el vehículo de inversión Kensington Capital Acquisition Corp.

La operación permitirá a Wallbox obtener 330 millones de dólares de financiación, incluyendo una inversión privada, totalmente suscrita, de 100 millones de dólares, liderada por Janus Henderson Investors, Luxor Capital, Cathay Innovation y Kensington Capital Partners.

En una conferencia en el 4 Years From Now (4YFN), el salón de emprendedores del Mobile World Congress, Asunción ha señalado que el reto actual de la compañía ya no es lograr más financiación, sino producir y entregar las baterías y cumplir el plan de negocios con los inversores, objetivos que ha confiado en que podrán cumplir.

En su discurso, el consejero delegado de Wallbox ha destacado los beneficios de su llegada a la Bolsa de Nueva York a través de los denominados SPAC, pues ha señalado que así logran inversores a largo plazo y que aportan experiencia y conocimiento a la compañía.

Los denominados SPAC, vehículos de inversión con propósito de compra, son mecanismos cada vez más habituales como alternativa para captar capital y acelerar los procesos de salida al mercado

En estos casos, las entidades pueden salir a cotizar en el mercado aunque la operación no se haya cerrado y lo hacen como una compañía SPAC, esto es, con el objetivo de recaudar capital para una posible fusión o adquisición.

En la conferencia, el consejero delegado de ACCIÓ, la agencia el Govern para la competitividad de las empresas, Joan Romero, ha remarcado que Wallbox es "el sexto unicornio catalán", es decir, la sexta empresa que llega a ser valorada en más de 1.000 millones de dólares, tras los casos de eDreams, Letgo, Glovo, Wallapop y Adevinta.

El acto también ha contado con la participación de la consejera delegada y cofundadora de la emergente biotecnológica Ona Therapeutics -que recientemente ha cerrado una ronda de financiación de 30 millones de euros-, Valerie Vanhooren, que ha puesto en valor el floreciente ecosistema tecnológico de Barcelona y ha destacado el talento en el campo científico que hay en la capital catalana.