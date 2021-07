Yunus: la pandemia es una oportunidad histórica para impulsar el emprendimiento

Río de Janeiro, 7 jul (EFE).- La importancia del emprendimiento como motor del desarrollo económico y social de un país fue destacada este miércoles por el profesor Muhammad Yunus, premio Nobel de Paz 2006, para quien la crisis causada por la pandemia del coronavirus es una oportunidad "histórica" para impulsarlo.

Con la llegada de la covid-19 al mundo, las industrias y las máquinas se vieron obligadas a parar, algo que para el economista bengalí debe ser aprovechado por las personas para olvidarse de ser empleados y dar vida a sus propios negocios, según explicó hoy en una charla virtual promovida por el banco Santander Brasil.

El encuentro, moderado desde Sao Paulo por Sergio Rial, presidente del Santander en Brasil, reunió al Nobel de Paz y a Luis Felipe López Calva, director para Latinoamérica y El Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes participaron desde las ciudades de Dakar y Nueva York, respectivamente.

En Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia junto con Estados Unidos e India y donde la covid ha dejado más de 525.000 muertes y 18,8 millones de contagios, la economía se contrajo más del 4,1 % en 2020 por culpa de las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus.

"Necesitamos despertar al emprendedor que hay dentro de cada uno de nosotros", dijo Yunus, quien recalcó que la pandemia no está dejando trabajar en las formas tradicionales, por lo que es una oportunidad "increíble" para construir "nuevos destinos".

"El destino que busco es el de crear un mundo de tres ceros: cero emisiones de carbono, cero concentración de renta y cero desempleo", aseguró el activista social.

De acuerdo con el conocido impulsor de programas de microcrédito, el ansia de riqueza está acabando con el planeta. "Lo que pasa en la Amazonía con la destrucción de las selvas, de las que depende el planeta para vivir, es motivado por el dinero", aseguró.

A eso se suman, dijo, los obstáculos que trae la tecnología para los seres humanos, pues si bien ha dejado al planeta grandes beneficios, también se está convirtiendo en una promotora del desempleo, pues las máquinas están reemplazando a los seres humanos en los trabajos.

"Necesitamos despertar el emprendedor que hay dentro de cada uno de nosotros. La inteligencia artificial va a acabar con todos los empleos", aseveró.

Yunus recibió en 2006 el premio Nobel de Paz por haber fundado el Banco Grameen para combatir el hambre y la pobreza en Bangladesh, su país de origen, mediante el desarrollo del concepto de microcrédito, por el que se otorgan préstamos a personas de escasos recursos que quieran sacar adelante algún tipo de emprendimiento y que no cuentan con el apoyo de los bancos tradicionales para obtenerlo.

El banco, cuyos orígenes se remontan a 1976, funciona a la inversa de una entidad financiera tradicional, pues apoya a los más necesitados, no les exige garantías para otorgarles los microcréditos y su público objetivo son las mujeres (97 % de sus clientes).

Este concepto y la forma como se ha utilizado en el país asiático y en Estados Unidos, donde el banco se ha expandido a 15 ciudades, es aplaudido por entidades como el PNUD, que ven la idea de los microcréditos como una optimización y reubicación de recursos que ayudan al crecimiento de una nación.

"La gente necesita acceso a esos recursos, pero no porque sean pobres, sino porque tienen buenas ideas, ideas productivas con las que pueden contribuir para sus comunidades", señaló el director del PNUD para Latinoamérica y El Caribe.

No obstante, López Calva indicó que esas oportunidades no están abiertas para los más necesitados, que generalmente están excluidos del sistema financiero tradicional. "No hay futuro para nuestros países si no abrazamos a nuestro pobres", dijo.

"La tecnología puede ser una bendición pero la estamos transformando en una maldición terrible. Necesitamos crear un mundo de los tres ceros para no destruir el planeta de nuestro hijos, de nuestros nietos", precisó.

Promover la inclusión financiera, fortalecer el emprendimiento y contribuir con la generación de empleo han sido algunos de los objetivos impulsados por el banco Santander en Brasil, afirmó Rial.

Desde el año pasado, a través del programa Prospera Santander Microfinance, la subsidiaria del banco español en Brasil está presente en 1.900 municipios del país suramericano facilitando el acceso a créditos y servicios financieros a la gente de las comunidades más necesitadas, una cifra que, según el ejecutivo, el banco pretende elevar.

Los desembolsos del Santander para los emprendimientos en estas comunidades totalizaron 2.500 millones de reales (unos 490 millones de dólares) en 2020, un 19 % más que en 2019.