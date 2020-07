Zardoya Otis reelige a Bernardo Calleja como consejero delegado y presidente

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Zardoya Otis ha reelegido a Bernardo Calleja como consejero delegado, quien continuará desempeñando su cargo como presidente de la compañía de ascensores y escaleras mecánicas.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este nombramiento, que ya ha sido aceptado por Calleja, cuenta con un informe previo favorable por parte de la comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Calleja asumió la presidencia de la compañía en marzo de 2019, tras la dimisión de Mario Abajo. Por su parte, el cargo de consejero delegado lo asumió en febrero de 2012, en sustitución de Pedro Sainz de Baranda, que renunció al puesto debido a su designación como presidente de Otis Elevator Company.

Asimismo, el consejo ha acordado, también con un informe previo favorable de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, la reelección de José Miguel Andrés Torrecillas como consejero coordinador.

La compañía presentó el martes los resultados del primer semestre de su ejercicio fiscal, finalizado el pasado 31 de mayo, cuando obtuvo un beneficio de 66 millones de euros, lo que supone un descenso de cerca del 3% respecto al mismo periodo del año pasado en un contexto de "incertidumbre" marcado por la pandemia de coronavirus.

No obstante, según informó el grupo en un comunicado, hasta la fecha "no se ha detectado evidencia significativa" relacionada con esta crisis, aunque no descarta que pueda acabar teniendo un impacto sobre el grado de demanda y solvencia de sus clientes.

En este sentido, los administradores y la dirección del grupo están realizando una supervisión "constante" de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con garantías las eventuales impactos, tanto financieros como no financieros, que pudieran producirse.