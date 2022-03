Barcelona Wine Week reunirá a 650 bodegas del mejor vino español

El vino español se pone de gala en Barcelona. Durante tres días, alrededor de 650 bodegas españolas se darán cita en la segunda edición de Barcelona Wine Week (BWW), uno de los certámenes enológicos más importantes de España.

A falta de pocos días para su inicio, este escaparate para mostrar el mejor vino español ha logrado la plena ocupación del palacio 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Eso significa que BWW ocupará alrededor de 10.000 m2 que servirán, entre otras cosas, para proyectar al mundo las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) representadas tanto por pequeñas bodegas, como por grandes productores.

“Reuniremos la mayor oferta de vinos de calidad en España con el objetivo de fomentar el negocio y la apertura de nuevos mercados, y ayudar así a un sector en un momento clave para abordar sus grandes retos y oportunidades de futuro”, asegura Javier Pagés, presidente de BWW.

Proyectar el vino nacional al extranjero

La BWW dará a conocer más aún los vinos nacionales en el extranjero propiciando la creación de negocios y favoreciendo la exportación. Mediante el programa Hosted Buyers, se ha invitado a cerca de 350 compradores internacionales procedentes de 52 países, sobre todo de Europa, Latinoamérica y Norteamérica. En total, se espera generar unas 4.000 reuniones de trabajo. Además, asistirán unos 1.300 compradores nacionales. En total, se espera la visita de alrededor de 20.000 profesionales del sector.

Por otra parte, habrá ponencias enfocadas especialmente a la exportación. En este sentido, destaca la participación del Master of Wine Frank Smulders, que hablará sobre la imagen de los vinos españoles en el mundo, así como el interés que puedan tener los mercados europeos en las referencias elaboradas con variedades autóctonas.

Un recorrido por las Denominaciones de Origen Protegidas de España

En la cita se podrán encontrar cerca de 60 Denominaciones de Origen, siendo DO Cava, DO Empordà, DO Jumilla, DO Montsant, DO Navarra, DO Penedès, DO Ribera del Duero, DO Rueda, DO Terra Alta, DO Ca Rioja y DO Ca Priorat las que más bodegas reunirán.

De hecho, el principal valor diferencial del certamen barcelonés es reunir una oferta de calidad representativa de toda la diversidad geográfica y varietal del vino en España, vertebrada principalmente por territorios.

Con el apoyo de la Federación Española del Vino (FEV), también se abordarán las necesidades digitales que vive el sector en varias sesiones formativas. Según su director general, José Luis Benítez, “si bien el sector ya tiene cierta madurez digital en ámbitos como la producción y elaboración de vino, la pandemia ha supuesto un fuerte estímulo para avanzar en otros aspectos como la comercialización y el marketing, acelerando plazos y situando la digitalización como uno de los ejes actuales de la estrategia empresarial de muchas bodegas”.

Actividades lúdicas y formativas

Por otro lado, en el área dedicada a las actividades formativas y lúdicas de la feria, BWW Hub, se hará hincapié en la importancia de las variedades autóctonas para la sostenibilidad. Para ello, tendrán lugar más de 30 sesiones dedicadas a potenciar la formación en torno al vino, de la mano de cerca de 80 expertos.

En la barra de vinos Wine Tasting Journey / Hidden grapes, se podrán probar vinos de 47 variedades autóctonas minoritarias poco conocidas como bruñal, caiño blanco, mizancho o moneu. Un espacio amplio de autocatas, dirigido por Ricardo Herrera, de Enoaula, en el que se podrán degustar 57 referencias de pequeñas producciones difíciles de encontrar en el mercado.

La uva moneu, por ejemplo, redescubierta por las Bodegas Torres hace cinco años, cuando fue capaz de hacer vino de la primera cosecha, es una uva tinta ancestral recuperada hace más de 20 años de la zona de Querol, en Tarragona.

Precisamente Mireia Torres, directora de Innovación y Conocimiento de Familia Torres, y Sergi Castro, sommelier de la misma bodega, hablarán en una ponencia-cata de las variedades autóctonas como solución de la viticultura del futuro.

François Chartier detallará en la feria, en primicia, cual es el impacto de la biodiversidad del paisaje en el aroma de los vinos. Chartier es uno de los mayores expertos en armonías y aromas, también es presidente de Chartier World LAB Barcelona (un centro que promueve la docencia, la investigación y la transferencia universitaria en el ámbito de la gastronomía).

Vino y sostenibilidad

En la ponencia La sostenibilidad desde el origen, se presentarán los resultados de un estudio realizado por la Confederación Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre la sostenibilidad medioambiental de las Denominaciones de Origen del vino.

Además, se pondrán en común, en un formato de mesa redonda, estrategias de producción y elaboración de vino para manifestar la potencialidad de la vitivinicultura en lo que a sostenibilidad medioambiental se refiere.

BWW Gastronomy será el espacio en el que se pondrá en valor el vino en la restauración. Para ello, se servirán 27 referencias de vinos con sus respectivos 27 platos. Cada uno de los tres días de salón se propondrán nueve maridajes distintos.

Un evento que no termina en la feria

Del uno al ocho de abril, el programa BWW Likes the City llevará la feria a la calle involucrando a diversos establecimientos de restauración, hostelería y tiendas especializadas de la ciudad de Barcelona. En ellos se realizarán catas, degustaciones, maridajes y otras experiencias tanto para profesionales que visiten la feria como para ciudadanos interesados en la cultura vitivinícola.