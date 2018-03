Alberto Chicote y BWT reivindican los derechos del agua en su Día Mundial

BWT (Best Water Technology) se suma a la celebración del Día Mundial del Agua, que este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI, lanzado un spot en el que reivindica sus ‘derechos’, tales como el derecho a no ser malgastada, a ser potable, a no ser contaminada, a ser accesible para todas las personas, a ser inagotable y a ser más rica.

La publicación del vídeo se enmarca dentro de una campaña que la compañía ha orquestado con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia del consumo saludable y sostenible del agua. Llamada 'BWT, el agua más rica’, está protagonizada por el conocido chef Alberto Chicote, quien hace suyas las reivindicaciones de BWT: “Animo a que en todos los hogares se haga un uso responsable del agua”, declara antes de ofrecer una serie de recomendaciones para no malgastar el líquido elemento: “no dejar correr el agua del grifo sin necesidad, no encender el lavavajillas hasta que no esté completamente cargado o fregar en un barreño de agua jabonosa y aclarar después con agua del grifo, y así gastar menos agua”.