Por qué la app de BBVA es la mejor del mundo por tercer año consecutivo

“Excelente funcionalidad y la mejor experiencia usuario”. Así define la consultora británica Forrester Research en su informe ‘The Forrester Banking Wave™: Global MobileApps Summary, 2019’ a la app de BBVA; una aplicación que, por tercer año consecutivo, lidera el ranking mundial de banca móvil.

La entidad española se subió al primer peldaño del podio en 2017 y, desde entonces, no sólo no se ha bajado de él, sino que no para de cosechar otras distinciones, como la de mejor app europea de banca móvil. Pero, ¿por qué brilla tanto en este apartado? ¿Qué la hace tan superior a sus rivales? A continuación, recopilamos varios de los servicios y funcionalidades que ofrece al usuario y que Forrester ha destacado en su informe:

Bconomy

Fue en 2017 cuando BBVA lanzó Bconomy, una herramienta que permite a cada cliente medir la evolución de sus ingresos y gastos mensuales para poder optimizar sus ahorros. La funcionalidad, la primera de este tipo puesta en marcha por un banco español, también ofrece la posibilidad de realizar una comparativa con personas de similares características, para conocer si el gasto se sitúa por encima o debajo de la media. Además, califica con una nota media la salud financiera de los usuarios, avisándoles de ese modo dónde y cómo hacer las modificaciones pertinentes.

Servicio ‘Mudanza’

Redomiciliar recibos e ingresos en apenas unos clics. Esa es la esencia del Servicio Mudanza de BBVA, una herramienta que, como su propio nombre indica, pretende facilitar la vida a los clientes que deseen ‘traspasar’ o como coloquialmente se dice “redomiciliar” los recibos de domiciliación, por ejemplo la luz, el agua o el gas. Pero también de los ingresos que llegan a la cuenta, la nómina, la pensión…. El Servicio Mudanza está disponible para cualquier cliente de BBVA, pero especialmente pensado para los que acaban de abrir su cuenta.

Seguro de viaje online

Un funcionamiento similar tiene el seguro de viaje que BBVA pone a disposición de sus usuarios. En apenas unos pasos, el usuario tiene al alcance la posibilidad de contratar una póliza de asistencia que cubra una enfermedad, accidente, pérdida de equipaje u otros imprevistos ocurridos durante su estancia a cualquier país del mundo. El cliente no debe preocuparse ni siquiera por buscar esa opción él mismo dentro de la app, pues en el momento de la compra del viaje, recibe una notificación en el móvil informándole de la posibilidad de contratarlo.

Mis viajes

En el apartado de los desplazamientos encontramos otra funcionalidad que vio la luz en julio de este año, ‘Mis viajes’. Esta funcionalidad permite planificar los viajes que el cliente vaya a realizar, definiendo fecha y destino, y vinculándolo a un presupuesto estimado. Posteriormente, se pueden asociar todos los gastos de nuestra tarjeta a ese Viaje, y así se podrá ver la cantidad de dinero gastado de lo que habíamos presupuestado, o si, por otro lado, el cliente necesita financiación... Además, se pueden desactivar las alertas de seguridad por conexión desde una ubicación no habitual, si en realidad somos nosotros quienes estamos en dicha ubicación de viaje. Se trata de un nuevo paso en la personalización de la aplicación móvil.

Future planner

BBVA también ha sido pionero en la planificación de la jubilación. Así, BBVA Future Planner calcula, en primer lugar y de una manera sencilla, una estimación de la pensión pública que recibirá cada cotizante y de su capacidad de ahorro actual. Esta cifra se puede personalizar, incorporando los ingresos y gastos que se ajusten mejor a la situación económica del usuario. A partir de aquí, a través del ‘big data’, la herramienta plantea tres posibles estilos de vida futuros y estima qué cantidad se necesitaría ahorrar para poder cumplirlos.

Feedback visible

En agosto de este año, BBVA se convirtió en la primera entidad financiera que muestra en su app la valoración (a través de puntuaciones y comentarios) que sus clientes hacen de los productos ofertados en España. Una funcionalidad muy útil, que mejora la confianza entre usuarios y entidad y que al mismo tiempo facilita la toma de decisiones por parte de los primeros.

Avisos para renovar el DNI

Desde 2015, las entidades bancarias tienen la obligación de identificar y digitalizar los documentos personales de sus clientes. Pero, ¿qué ocurre si el DNI caduca o se pierde? No contar con la documentación en rigor puede comportar el bloqueo de la cuenta, por lo que BBVA avisa a sus clientes de que ha llegado el momento de renovarla, y que posteriormente puede digitalizarla a través de la app, en el apartado ‘documentos y certificados’.

Programa tu cuenta

Esta herramienta permite programar determinadas operaciones en la ‘app’, para facilitar el ahorro y la gestión de los saldos de sus cuentas de forma automática. Así, por ejemplo, es posible redondear compras con la tarjeta de débito y traspasar esa diferencia a otra cuenta BBVA para ahorrar, o traspasar un porcentaje de la nómina a una segunda cuenta BBVA. No es como grabar una transferencia periódica, que se realiza si tienes saldo y si no, se queda sin hacer. En este caso, la regla es inteligente porque ahorra un porcentaje de la nómina, no una cantidad fija. O ahorra un redondeo del pago con tarjeta, que no se puede determinar por adelantado

Bizum: líderes en cuota de mercado

Desde el lanzamiento de Bizum en 2016, el número de clientes de BBVA que realizan pagos a través del teléfono se sitúa en más de un millón de usuarios con un total de 20,3 millones de operaciones con un volumen asociado superior a mil millones de euros.

Con un ritmo de crecimiento medio de 58.000 nuevos usuarios en los últimos meses, BBVA se ha convertido en la primera entidad en superar el millón de usuarios en Bizum. De hecho, de la totalidad de los usuarios de la plataforma, que se sitúa en 4,5 millones, el 22,45% del total son clientes de BBVA.

Además de las mencionadas funcionalidades y servicios, Forrester también ha destacado otras dos funcionalidades: Solicitud TPV online, donde los comercios ahora pueden solicitar un TPV a través de la app, sin necesidad de acudir a una oficina, y la buena integración del pago móvil desde la propia app de BBVA.