Els CAP de Catalunya es posen al dia

El Departament de Salut de la Generalitat torna a demostrar que l’atenció primària és una de les grans apostes d’aquesta legislatura. I ho fa, aquesta vegada, invertint 30 milions d’euros en un programa per posar al dia les instal·lacions i l’equipament de fins a 382 centres d’atenció primària (CAP) dels més de 400 que hi ha a Catalunya. En aquests edificis s’hi han detectat necessitats tenint en compte la seva data de construcció o de la darrera remodelació.

Aquesta és la finalitat del pla de millora de l’equipament als centres d’atenció primària, que des del mes de juny, i durant els propers tres anys, preveu actuacions en quatre grans àmbits: compra de nous aparells sanitaris –que augmentaran la capacitat de resolució de la primària-; reforma de manteniment i conservació dels centres per potenciar el confort dels professionals i usuaris –substituint calderes i aparells climatitzadors, pintant, instal·lant leds-; renovació d’equipament tecnològic –com centraletes o equips audiovisuals-; i reposició d’elements estructurals –com butaques d’extracció, taulells o cadires-.

El pla corregeix, així, deficiències en les infraestructures d’atenció primària que impacten negativament en la feina diària que desenvolupen els professionals i en l’atenció que es presta als usuaris dels serveis.

La primera fase de les actuacions se centrarà principalment en l’adquisició de mobiliari i d’equipament sanitari i invertirà 11,3 milions d’euros per a totes les regions sanitàries de Catalunya, a repartir de la següent manera:

Barcelona ciutat: 3,3 M€ en 53 CAP

Camp de Tarragona: 650.000 € en 37 CAP

Catalunya Central: 534.000 € en 39 CAP

Girona: 750.000 € en 55 CAP

Lleida: 564.000 € en 22 CAP

Metropolitana Nord: 2,3 M€ en 100 CAP

Metropolitana Sud: 2,7 M€ en 58 CAP

Terres de l’Ebre: 432.000 en 18 CAP

Pel que fa al nou equipament sanitari, per exemple, s’estrenaran dermatoscops, tensiòmetres, electrocardiògrafs i, sobretot, ecògrafs portàtils. D’aquests, se n’adquiriran fins a 127 i alguns arribaran a centres on mai n’hi havia hagut i d’altres en renovaran d’obsolets. També es preveu un pla de formació d’ús d’aquests aparells per als professionals que ho necessitin. La segona i tercera fase de les actuacions se centraran més en les reformes i adequacions i el canvi d’instal·lacions d’àmbit tecnològic, i es preveu que s’acabi al juny de l’any 2022.

Per a la consellera de Salut, Alba Vergés, amb aquest pla, en 3 anys “posem al dia als CAP de Catalunya, amb millores que satisfaran els professionals i els usuaris". Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, emfatitza que aquest programa potencia l'atenció primària “com a columna vertebral del sistema públic de salut de Catalunya”.