Neix l’Aliança Catalunya 2030, un gran pacte de país per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Els passos per implementar l’Agenda 2030 a Catalunya

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, és el full de ruta global per fer front als grans reptes de la humanitat. Amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és una agenda per eradicar la pobresa i les desigualtats, garantir una vida saludable, segura i pacífica per a les generacions actuals i futures, així com defensar la democràcia, els drets humans i la igualtat de gènere. A més, insta a protegir el medi ambient, fer front al canvi climàtic, desenvolupar economies dinàmiques i inclusives i garantir el treball digne per a tothom.

Per tal d’assolir els ODS, l’ONU encoratja a desenvolupar respostes nacionals ambicioses, motiu pel qual el Govern de Catalunya va aprovar, el 25 de setembre de 2019, el Pla nacional per a l’Agenda 2030, que inclou 920 compromisos transversals per assolir els ODS.

Nacions Unides també fa una crida a crear aliances per implementar l’Agenda 2030. Per això des de Catalunya s’ha impulsat l’Aliança Catalunya 2030, que permetrà la participació de tota la societat civil en l’esforç col·lectiu per assolir els ODS.

L’impuls d’aquesta aliança és una fita important quan només queden 10 anys per arribar al 2030. Catalunya contribueix així a la Dècada d’Acció Global declarada per Nacions Unides per accelerar la implantació de l’Agenda 2030.