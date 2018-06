Dan Barber, galardonado con el Chefs´s Choice Award 2018

El chef estadounidense Dan Barber se ha alzado con el Chefs’ Choice Award 2018, galardón patrocinado por Estrella Damm que reconoce al mejor chef por decisión de sus colegas.

Carlos Sitjar, Gastronomy Manager de Damm, le entregó el premio en el marco de la gala de The World’s 50 Best Restaurants, mientras se conocía la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo que elabora anualmente la revista británica Restaurant.

Dan Barber (1969) está al frente del restaurante Blue Hill at Stone Barns (USA), el duodécimo mejor restaurante del mundo según hizo público ayer The World’s 50 Best Restaurants.

Estrella Damm y The World’s 50 Best Restaurants

Estrella Damm patrocina la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo desde 2015, y desde 2016, la marca entrega el Chefs’ Choice Award. En 2016 se lo llevó Joan Roca (El Celler de Can Roca, Girona) y, el año pasado, Virgilio Martínez (Central, Lima, Perú).

En 2017 la marca patrocinó la edición latinoamericana de The World’s Best Restaurants, y este 2018 lo ha hecho también con su edición asiática, las cuales dan a conocer los 50 mejores locales de sendos continentes. En la edición latinoamericana de 2017, el Chefs’ Choice Award recayó en Germán Martitegui (Tegui, Buenos Aires, Argentina), y en la asiática de principios de este año, en Yoshihiro Narisawa (Narisawa, Tokio, Japón).