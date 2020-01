Empleo juvenil de calidad para profesionalizar y reforzar el sector de la cultura contemporánea

La elevada tasa de desempleo juvenil en España -superior al 36%- tiene una imagen aún más desoladora cuando se habla del empleo del sector cultural, que apenas representa el 3,6% del empleo total en nuestro país, aún por debajo del 3,8% de la media europea, según el último Anuario de Estadísticas Anuales 2019 que publica el Ministerio de Cultura y Deporte.

Jóvenes y no tan jóvenes estudiantes o con grados y posgrados en Historia del Arte, Bellas Artes o Humanidades, que además suman en su currículum máster en gestión cultural, idiomas o capacitación didáctica, sufren de lleno la precariedad laboral: se estima que sus salarios rondan entre cuatro y seis euros la hora. Con el objetivo de paliar esta situación nació en 2014 Emplea Cultura, un programa de la Fundación Banco Santander que ofrece un puente de unión entre profesionales en desempleo y organizaciones que necesitan cubrir un puesto de trabajo con determinados perfiles.

La VI edición de Emplea Cultura ya está en marcha. El jurado ha seleccionado a las diez organizaciones de distintas ciudades de España que participarán este año en esta iniciativa: Bee.Time (Vejer de la Frontera); Blueproject Foundation (Barcelona); Consonni ediciones (Bilbao); Fundación DARDO Instituto do deseño e das artes contemporáneas (Santiago de Compostela); ITgallery Solutions (Las Palmas de Gran Canaria); Museo Chillida Leku (Hernani); y Centro de Acercamiento a lo Rural CAR, El Pavón Teatro Kamikaze, Factoría de Arte y Desarrollo y Zuloark (Madrid). Como en anteriores ediciones, en el proceso de selección se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad en el tiempo del puesto ofertado y el grado de innovación. De hecho, más de un 50% de los jóvenes empleados a través de Emplea Cultura permanece en la organización y un 80% se vincula de una manera u otra a la misma.

Ahora Fundación Santander busca a los diez jóvenes que, en actual situación de desempleo, trabajarán y se formarán en estas entidades durante un año. La lista definitiva de candidatos se dará a conocer el próximo mes de marzo y la incorporación a los puestos de trabajo será en abril. La Fundación financiará íntegramente las contrataciones, dotando a cada organización de 18.000 euros anuales destinados al salario de los nuevos jóvenes empleados. Esta dotación puede ser prorrogada un segundo año en un 50% (9.000 euros). Emplea Cultura acompaña tanto a las compañías como a los candidatos durante todo el proceso, organizando encuentros y talleres.

Desde la puesta en marcha de este programa han participado organizaciones muy diferentes dentro del panorama cultural contemporáneo: colectivos de artistas, galerías, compañías de teatro, festivales, asociaciones, organizaciones de gestión cultural, proyectos educativos…Tanto las organizaciones como los empleados definen la experiencia de muy enriquecedora. “Emplea Cultura permite integrar en estructuras ya existentes perfiles que, al menos nosotros, no tenemos, lo cual te da una nueva visión. Desde la Fundación siempre están abiertos a solucionar cualquier pregunta o duda que hayamos tenido”, señala Mónica Gutiérrez, miembro del colectivo Basurama. Este grupo de arquitectos, que desde hace más de 15 años recicla lo que otros desechan y construye un nuevo urbanismo, participó en la I edición. También Estrella Jiménez, que se incorporó al equipo de Feria Estampa, destaca la oportunidad que representó para ella poder colaborar al 100% en esta organización. “Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Yo no me lo pensaría”.

Emplea Cultura se ha convertido en una radiografía de la gestión cultural y el empleo joven en el sector. En la anterior edición fueron seleccionadas Acerca Comunicación (Madrid), Casa de Indias (Cádiz), Fundación RAC (Pontevedra), Música en Vena (Madrid), Idensitat (Barcelona), Espacio Open (Bilbao), Asociación de teatro para la infancia y la juventud (Madrid), Sabrina Amrani (Madrid), Asociación MediaciónTRNS / Transductores (Barcelona) y Galería Rosa Santos (Valencia).