Estrella Damm estrena su nuevo corto veraniego, ‘Alex y Julia’

Por décimo año consecutivo, Estrella Damm da la bienvenida al verano con el lanzamiento de su tradicional corto. En 2018, y coincidiendo con la celebración de su décima campaña Mediterráneamente, estrena 'Alex y Julia', un spot protagonizado por Michelle Jenner y Oriol Pla y que reúne todas las canciones que la marca cervecera ha popularizado en estíos anteriores.

La isla de Formentera vuelve a ser, como en aquella ocasión inicial de 2009, el escenario natural en el que transcurre el divertido viaje sonoro de Álex (Pla) y Julia (Jenner), dos músicos de versiones que persiguen el sueño de componer un tema propio.

Las melodías de veranos precedentes son el hilo conductor de una historia en la que Jenner se desenvuelve con elegancia cantando Fantastic Shine, de Love of Lesbian, y en la que Pla entona con entusiasmo I wish that I could see you soon, de Herman Düne. Al final, los protagonistas componen a la vez, The place to stay, el tema de este año.

Bajo la dirección de Dani de la Torre, el corto culmina con una actuación por todo lo alto de Billie The Vision & The Dancers al ritmo de Summercat, la genial canción que encumbró a este grupo sueco en el primer anuncio de 2009.

Las 10 canciones de las campañas Mediterráneamente