La Generalitat implica els professionals de la seguretat en la lluita contra les agressions sexuals en entorns d’oci

El Departament d’Interior de la Generalitat ha creat un protocol en l’àmbit de la seguretat perquè cap conducta que atempti contra la llibertat i la indemnitat sexuals quedi impune. Tot i que el Codi Penal preveu sancions per fets constitutius de delictes, hi ha conductes que no hi estan previstes i que han de ser castigades amb sancions administratives.

L’objectiu del protocol és fer constar que cal erradicar totes les violències sexuals, siguin quines siguin. Per això, es donen criteris operatius als professionals de la seguretat i s’estableixen pautes d’actuació davant les conductes infractores. També s’informa la ciutadania que, si pateixen agressions d’aquest tipus, els poden denunciar.

Les conductes que es consideren infracció administrativa són: exhibicionisme obscè davant persones adultes, masturbació en espais públics o oberts davant persones adultes, seguiment obscè, injúria sexual, fer fotos de parts íntimes, acorralament amb finalitat sexuals i altres conductes que impliquin una vexació sexual.

El Departament d’Interior i els sectors públic i privat estan signant un conveni per fixar les condicions d’adhesió, que van des de la formació del seu personal a la capacitat de disposar d’espais per atendre les víctimes.

Formació per detectar casos i intervenir-hi

La formació compren l’àmbit de la violència masclista i de les violències sexuals i té com a objectius: sensibilitzar tot el personal per saber detectar i prevenir possibles casos i disposar d’eines per intervenir, atendre i actuar tant amb les persones afectades com amb les persones presumptament autores.

El Departament d’Interior impulsa la formació, en col·laboració amb entitats i organismes com l’Institut Català de les Dones. Per la seva banda, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), formarà als cossos de seguretat i al personal tècnic municipal i càrrecs electes. Pel que fa al personal de les empreses d’oci, Interior ho gestionarà per tot el territori.

Els Mossos d’Esquadra ja han elaborat les instruccions operatives necessàries per adequar els procediments policials als nous requeriments que introdueix el protocol. En aquest sentit, properament es durà a terme una prova pilot amb locals privats (discoteca, sala de concerts..) per posar en marxa l’acta de denúncia que poden aixecar els vigilants de seguretat privada.

Pel que fa al sector de l’oci, associacions com FECALON (Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn), FECASARM (Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals), ASACC (Associació de Sales de Concerts de Catalunya) i el Gremi d’Empresaris de Discoteques, entre altres, ja han participat en sessions informatives.

Campanya ‘No en passem ni una’

Cartell de la campanya ‘No en passem ni una’.

La campanya informativa ‘No en passem ni una’ consta de diversos materials amb una mateixa imatge. Als locals privats es distribuirà un distintiu per mostrar que el local està adherit al protocol. També hi ha cartells i vídeos que informen del protocol i cartells específics on s’informa del lloc del local on la persona afectada pot adreçar-se per una conducta constitutiva de violència sexual.

Als entorns d’oci públic es faran campanyes d’informació i sensibilització per la ciutadania, així com jornades informatives als ens locals per donar a conèixer el protocol i promoure la seva adhesió. També es col·locaran estands d’informació o atenció a les persones afectades.

Jornades formatives per als policies, als ajuntaments i als locals

Des que es va presentar el protocol, al gener, s’han fet jornades formatives i informatives per donar-lo a conèixer. D’una banda, al cos de Mossos d’Esquadra s’incorporaran continguts en el Curs Bàsic de Formació policial i en cursos de formació especialitzada, i s’estan fent jornades informatives a alts comandaments i comandaments intermedis.

Pel que fa als ajuntaments, es formarà al personal municipal implicat en l’organització i el desenvolupament de l’activitat d’oci (cambrers, auxiliars de serveis, controladors d’accés...) i a tècnics municipals i regidors. Dins la Policia Local, s’incorporaran continguts en el Curs Bàsic de formació i en cursos de formació especialitzada, i es formarà els policies locals sobre el protocol i també al personal no policial.

Als establiments d’oci, ja s’ha començat a formar al personal dels locals privats (discoteques i sales de festa) i també al personal de control d’accés, així com als formadors dels centres de formació del personal de control d’accés. Dins la seguretat privada, es formarà els formadors de centres de formació de seguretat privada un cop l’any i es faran sessions informatives a les empreses de seguretat que ofereixen serveis en aquests espais.