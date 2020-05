El Govern analitza l’impacte de la Covid-19 amb un cicle de debats amb persones expertes

Una de les preguntes que es fan moltes persones aquests dies és quin impacte tindrà la crisi del coronavirus sobre les seves vides i sobre la nostra societat, una vegada passi l’emergència sanitària. Com serà el món després de la pandèmia? Per tal de respondre a aquesta qüestió de la manera més completa possible, el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) -el think tank del Govern de Catalunya-, ha posat en marxa un cicle de sis debats virtuals, amb la participació de persones expertes en un ampli ventall de disciplines. Les sessions són obertes a tothom i es podran seguir en línia, només cal registrar-se en aquest enllaç.

El cicle, impulsat des del CETC i organitzat conjuntament amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, consta d’un total de sis sessions, que es desenvoluparan durant el mes de maig i juny de 2020. “Volem liderar una reflexió necessària per anticipar-nos als reptes de futur que ens planteja aquesta crisi global, fixant-nos en què fan bé altres països per afrontar amb garanties les desigualtats socials i econòmiques que genera la pandèmia”, afirma Pere Almeda, director del CETC.

La primera sessió tindrà lloc aquest dijous a les 12h i es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Se centrarà en l’anàlisi de l’impacte social i econòmic de la pandèmia, i es debatran qüestions com els escenaris de futur per a les empreses, el mercat de treball o l’augment de les desigualtats. El debat tindrà una perspectiva internacional, ja que compararà l’impacte i les conseqüències socials del confinament en la majoria de països i especialment en els seus sistemes econòmics.

Aquest primer debat comptarà amb la participació d'Oriol Aspach, director d’Estudis de CaixaBank, Albert Carreras, catedràtic d’Història Econòmica de la Universitat Pompeu Fabra, Sara de la Rica, directora de la Fundació ISEAK i Judit Vall, professora d’Economia de la Universitat de Barcelona. El conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé farà una intervenció de benvinguda, i la directora general d’Anàlisi Econòmica, Marta Curto moderarà la conversa. El director del CETC i la revista IDEES, Pere Almeda, serà l’encarregat de presentar el cicle.

Una anàlisi transversal

La segona sessió del cicle, prevista per dimecres 20 de maig, s’ha planejat com una continuació del primer debat. En aquest cas, la discussió buscarà aprofundir en els escenaris de futur i les respostes econòmiques i socials que cal donar a la crisi del coronavirus. Hi participaran les economistes Matilde Mas, catedràtica de Fonaments d’Anàlisi Econòmic de la Universitat de València i directora de projectes internacionals de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE); Teresa Garcia-Milà, catedràtica d’Economia Aplicada de la UPF i directora de la Barcelona Graduate School of Economics, i Núria Mas, cap del Departament d’Economia de l’IESE Business School.

Les ponents analitzaran les diverses propostes que s’estan posant sobre la taula per part d’institucions, governs, agents socials i experts per revertir les conseqüències d’aquesta crisi. La conversa repassarà les qüestions més candents: des de la necessitat d’un nou contracte social que englobi el conjunt dels actors i permeti encarar la recuperació de manera concertada, fins a la necessitat de l’emissió dels eurobons que propugnen alguns països en l’àmbit de la Unió Europea, passant per les veus que demanen un nou Pla Marshall internacional que compti amb el suport de les institucions financeres globals per aturar la caiguda del PIB mundial.

El tercer debat, el dia 21 de maig, canviarà de registre i se centrarà en la Covid-19 com a repte de salut planetària. A partir de la idea de la interdependència entre l’activitat humana i els sistemes naturals, els ponents debatran sobre el desequilibri que l’acció dels humans i el fenomen de la globalització han provocat en els hàbitats i ecosistemes, amb conseqüències per a la biodiversitat, l’aigua i l’aire que afecten també al benestar de les persones.

Hi participaran Josep M. Antó, investigador principal a ISGlobal i catedràtic de Medecina a la Universitat Pompeu Fabra; Marta Guadalupe Rivera Ferre, directora de la Càtedra d’Agroecologia i Sistemes alimentaris a la Universitat de Vic; Jordi Serra Cobo, professor associat del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i investigador de l’Institut de recerca de la biodiversitat IRBio, i Cristina Pujades Corbi, consellera del CADS i investigadora i catedràtica del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la Universitat Pompeu Fabra.

Les properes sessions del cicle analitzaran l’impacte de la pandèmia des d’altres perspectives. Així, la quarta sessió se centrarà en la relació entre el coronavirus i la crisi climàtica, la cinquena estarà dedicada a les conseqüències sobre la democràcia i els drets de la ciutadania, i la darrera posarà el focus en el context geopolític mundial i el sistema multilateral.