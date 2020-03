El Govern posa en funcionament 8 nous serveis per atendre dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dedicarà aquest 2020 a l’atenció de les dones i fills que pateixen violència masclista més de 13,5 milions d’euros. D’aquests, un total de 5,56 milions d’euros es destinaran a millorar els mecanismes per prevenir, detectar i erradicar la violència masclista i reforçar la xarxa d'atenció integral a les víctimes de violència masclista.

En concret, s’han destinat 3,2 milions d’euros a obrir 8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) per a la recuperació de dones que han patit violència masclista, amb la voluntat de continuar desenvolupant la xarxa per poder atendre totes les dones que ho precisin, per tal d’acabar el 2020 amb 15 SIE en funcionament més un servei ambulatori amb les mateixes funcions per a dones que estan en situació de consum de drogues. La creació d’aquests nous serveis significa duplicar els serveis per a atendre dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles i permetrà fer créixer el nombre de persones ateses, que durant l’any 2019 va ser de 4.933 dones (707 més que l’any 2018) i 1.144 infants (188 més que el 2018).

Actualment hi ha 13 SIE en funcionament a tot Catalunya: Lleida, Girona, Baix Llobregat, Terres de l’Ebre, Mataró-Maresme, Tarragona, l’Anoia, l’Alt Pirineu- Aran, Barcelonès Nord, Garraf-Penedès, Catalunya Central, Vallès Oriental i Vallès Occidental.

Visita del conseller El Homrani al SIE Garraf-Penedès EDIIMA20200306_0163

Serveis d’Intervenció Especialitzada

Els SIE compten amb un equip de professionals multidisciplinari integrat per persones titulades en psicologia, psicologia infantil, treball social, educació social i dret, que ofereix atenció integral durant el procés de recuperació i reparació a dones en situació de violència masclista i també a les seves filles i fills a càrrec.

Aquests espais ofereixen un servei gratuït d’atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen una situació de violència masclista, i també als seus fills i filles. L’equipament té com a objectius principals oferir informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa; proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada, i adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència masclista.

A més des dels SIE també es potencien programes de prevenció, assistència i reparació, com per exemple, el programa d’acollida, d’atenció social, d’atenció psicològica per a dones, d’atenció psicològica infantil i juvenil, d’atenció jurídica, d’atenció socioeducativa o de mediació intercultural, i es treballa coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones. Els SIE s’adrecen a totes les dones i els seus fills i filles afectades per una situació de violència masclista en l'àmbit de la parella, familiar, laboral o comunitari.

L'accés a aquest servei es fa principalment per iniciativa de les mateixes dones o a través de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència, els serveis de salut d'atenció primària, els serveis socials d'atenció primària i les associacions de dones.

Número de dones i infants usuaris dels SIE Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF)

Els serveis residencials

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també destinarà enguany 1,5 milions d’euros a obrir 15 nous pisos pont per a dones que han patit violència masclista i els seus fills i filles. Un dels 15 serà un pis especialitzat en dones trans i un altre per a dones que estan en situació de consum de drogues. Amb aquests, el Departament disposarà d’un total de 28 habitatges per a un mínim de 112 dones i els seus infants, cosa que permetrà acabar amb la llista d’espera, una prioritat del Govern.

Els serveis residencials són serveis temporals gratuïts que actuen com a substitució de la llar i compten amb suport personal, psicològic, mèdic, social, jurídic i de lleure, dut a terme per professionals especialitzats en aquests àmbits per a facilitar la plena integració sociolaboral de les dones que pateixen situacions de violència masclista en l’àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec. L’accés de les dones a aquest servei es fa per la derivació de serveis socials d’atenció primària o equips d’atenció a les dones.