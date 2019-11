¿Logrará el Ibex mantener el impulso alcista en la recta final del año?

Después de una nueva e intensa noche electoral en España, el espectro político se ha polarizado y fragmentado aún más y aunque en un principio parecía que teníamos una situación un poco más ingobernable que antes de estos nuevos comicios, hemos visto cómo el pasado martes PSOE y Podemos firmaron un principio de acuerdo de gobierno. Este pacto, sin embargo, ha afectado negativamente a la bolsa española alterando el análisis técnico.

A lo largo del último año hemos visto cómo se han ido sucediendo diversos eventos que han puesto en jaque a los mercados, especialmente durante los meses de mayo y los veraniegos, los cuáles hicieron buenos el tan dicho “sell in may and go away” debido a las crecientes incertidumbres y tensiones, tanto económicas como geopolíticas, que afectaron no solo a la cotización del IBEX35, sino también a las principales bolsas a nivel mundial.

Durante las últimas semanas, tanto el Brexit como la guerra comercial entre Estados Unidos y China se han ido relajando conforme iban llegando los distintos acuerdos entre las partes interesadas. Esta incertidumbre se ha ido diluyendo y solventando poco a poco, no solo por estos acuerdos, sino también por las diversas actuaciones llevadas a cabo por parte de los bancos centrales, proporcionando un nuevo impulso alcista en estas últimas semanas que era prácticamente impensable a comienzos de este año 2019. Ello ha favorecido que los principales índices a nivel global coticen en máximos anuales e históricos, como en el caso de los índices norteamericanos.

Aunque es cierto que el Brexit aún no está finiquitado, hemos podido observar cómo el gobierno presidido por el premier británico Boris Johnson alcanzó un acuerdo con la Unión Europea tras unas duras negociaciones a contrarreloj en la segunda quincena del pasado mes de octubre, después de que este amenazase con una salida desordenada tras el intento del cierre temporal del parlamento británico durante el mes de septiembre. Este acuerdo de salida se ha visto pospuesto después de una nueva extensión hasta el próximo 31 de enero debida a la imposibilidad por parte del parlamento británico de promulgar las leyes necesarias para poder llevarlo a cabo. Aunque todo esto puede cambiar en función del resultado de las próximas elecciones en el Reino Unido del próximo mes de diciembre ya que, dependiendo de éste, se podría incluso convocar un nuevo referéndum.

En relación a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, tras un año y medio de disputas, durante el pasado mes de octubre se llegó a un primer acuerdo entre ambas partes que cubre un 60% del pacto comercial entre las dos mayores economías del mundo, después de que Pekín aceptase incrementar sus compras de productos agrícolas a Estados Unidos a cambio de que este eliminase aranceles. Este acuerdo debía firmarse en la cumbre del Foro y Cooperación Económica de Asia-Pacífico en Chile, aunque esta reunión ha sido cancelada debido a las protestas que vive el país andino, por lo que aún tendremos que esperar unas semanas para ver cerrada esta primera fase.

En las últimas jornadas se ha especulado con la posibilidad de que tanto Washington como Pekín comenzasen a retirar progresivamente los diferentes aranceles, pero el presidente Trump descartó la semana pasada esta posibilidad.

¿Qué pasa en la bolsa española?

Si nos centramos en España y en el IBEX35, podemos observar que, al igual que en el resto de índices, una vez más seguimos al rebufo de éstos, ya que pese a que la tendencia alcista parece retomar fuerza tras estos acuerdos, este impulso en el IBEX35 es inferior si lo comparamos con índices como el DAX30 alemán.

Por otro lado, no podemos dejar de tener en cuenta que los últimos datos macro no han sido positivos, ya que no solo hemos visto reducida nuestra previsión de crecimiento en cuatro décimas para el PIB (del 1,9 % al 1,5 %) para 2019 y 2020, respectivamente, por parte de la Unión Europea, sino que también tanto los índices PMI manufactureros, los índices de confianza y los últimos datos de paro han sido bastante negativos. Las perspectivas, por tanto, nada halagüeñas de cara al futuro económico.

Técnicamente hablando, el IBEX35 se encuentra en torno a la importante zona de soporte en 9.200 puntos, tras sufrir un retroceso esta semana y al confirmarse la figura de cambio de tendencia de alcista a bajista denominada ‘doble techo’ en torno a los 9.400 puntos. Esta tendencia alcista previa comenzó a mediados del pasado mes de agosto, después de haber marcado mínimos en 8.412 puntos. Es importante que el selectivo español consiga recuperar y mantener este importante nivel de soporte para intentar recuperar el impulso alcista previo y poder así atacar de nuevo la zona de máximos anteriores en 9.400 puntos. Una pérdida clara de este nivel de soporte podría llevar a incrementar los descensos.

Para que este impulso alcista sea fiable y tras unos resultados empresariales en el tercer trimestre no del todo positivos, necesitaríamos que los “bluechips” y el sector bancario en particular, empujen con fuerza al selectivo español. No debemos olvidar que el sector bancario tiene mucho peso en el índice y el actual escenario de tipos de interés no favorece al sector, dado que sus márgenes se han visto reducidos drásticamente a lo largo de los últimos años.

Por el contrario, esta política llevada a cabo por parte de los bancos centrales sí que ha favorecido mucho al sector eléctrico y al de infraestructuras, dado que son sectores con elevados niveles de deuda, que se ven beneficiados de los reducidos costes de financiación.