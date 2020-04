Joventut activa un consultori psicològic en línia per abordar els dubtes i preocupacions pel confinament

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General de Joventut (DGJ), ha obert un consultori psicològic en línia específic sobre les preocupacions i dubtes derivats del confinament per la pandèmia de coronavirus. Aquest recurs estarà adreçat a tota la joventut catalana, i en especial als nois i noies adolescents.

“No saps com afrontar el confinament?”, “Necessites parlar amb un psicòleg?”, “Pots fer-ho gratuïtament i de manera anònima al consultori de Confinats.cat”. Aquests són els missatges que recull la pàgina principal de Confinats.cat, el web que allotjarà aquest consultori psicològic i que ha nascut de la comunitat Adolescents.cat, el portal més visitat a Catalunya adreçat a aquest segment de població.

Psicòlogues expertes responen les consultes en aquest web que inclou consells pràctics de prevenció i que també recull testimonis de joves en vídeos autoproduïts des dels seus domicilis. Els adolescents i joves poden publicar les seves consultes de manera anònima, i es preveu que siguin respostes amb rapidesa. Tant les preguntes com les respostes poden ser llegides -però no comentades- per tothom, amb l’objectiu de socialitzar les preocupacions entre tota la població jove. Avui en dia, el consultori ja ha atès més de 200 consultes.

“Com trobar-hi sentit”

A més del consultori en línia, la Direcció General de Joventut (DGJ) de la Generalitat ha publicat dues guies amb desenes de consells pràctics perquè els joves catalans aprenguin a gestionar el confinament provocat per la pandèmia del coronavirus amb equilibri emocional, ànim de superació i esperit cooperatiu.

La DGJ ha editat dues guies sota un mateix títol: “Com trobar-hi sentit”. Una d’elles va destinada directament al col·lectiu de joves i, l’altra, es dirigeix exclusivament als 1.039 professionals que treballen amb la gent, tant des dels ens locals com de les 44 Oficines Joves i els 223 Punts d’Informació Juvenil (PIJ) que hi ha avui a Catalunya, i que aquests dies -majoritàriament- continuen assessorant els joves per via telemàtica.

La difusió d'aquest recurs de caràcter psicològic i pedagògic s’ha iniciat amb diferents missatges i enllaços a les xarxes socials de Joventut (Instagram, Twitter, Facebook, Jove.cat i E-joventut), així com al web Confinats.cat i al portal Adolescents.cat.

L’objectiu de la guia dirigida als joves -elaborada en col·laboració amb l'entitat Salut i Educació Emocional- és ajudar-los a omplir de sentit vital i utilitat personal la situació de confinament i que, més enllà del cop en els aspectes socioeconòmics, també impacten en la seva salut mental.

La guia proposa al col·lectiu jove que segueixin tres fases evolutives. En primer lloc, que identifiquin els sentiments i les emocions que els produeix la reclusió domiciliar per, així, poder entendre què els passa. “Dona nom al que sents -exposa la guia- i esbrina en quina fase d’aprenentatge emocional estàs: negació, resignació, acceptació, comprensió i agraïment".

En segon lloc, la guia proposa fer un exercici per a generar benestar i emocions positives amb els altres -família i amistats-. Així, pel que fa a la convivència a casa invita la persona jove a pensar diversos moments positius del dia com ara “algú ha fet alguna cosa que m’ha fet sentir bé” o bé “he fet coses que han fet sentir bé algú del meu voltant”, com també aspectes negatius equivalents a les situacions contràries.

Finalment, el recurs proposa diferents idees perquè els joves creïn amb les seves habilitats (musicals, artístiques), comparteixin interessos culturals (cinema, literatura), comuniquin amb els amics, participin amb altruisme (fent material sanitari, ajudant algun veí) i que s’expressin amb autenticitat i sense deixar de banda la seva identitat personal.

Pel que fa a la guia dirigida als professionals que treballen amb la gent jove, es distribuirà entre les més de 2.000 associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut inscrites al cens de la DGJ, incloses les més de 700 entitats d'educació en el lleure que hi ha a Catalunya.

L’objectiu és que els professionals de joventut tinguin els recursos formatius per aconsellar els i les joves en el seu vessant emocional i d’habilitats per la vida amb rigor i professionalitat.

ERTO i teletreball, protagonistes a l’Oficina Jove de Treball

A banda dels temes més emocionals derivats del confinament, la Direcció General de Joventut també centra els seus esforços a respondre els dubtes de caràcter laboral que puguin tenir els joves.

L’Oficina Jove de Treball (OJT), gestionada per la DGJ, es dedica bàsicament aquests dies a resoldre les qüestions relacionades amb els ERTO, el teletreball i la conciliació laboral i familiar.

L’atenció de l’OJT als joves es continua prestant de manera telemàtica a través de l’assessoria en línia i del correu electrònic. Així mateix, l’oficina també va difonent infografies pràctiques a través de les xarxes de Joventut, on recomana quines passes seguir davant d’un ERTO o com aprofitar el confinament per preparar un bon currículum.

Al llarg del 2019, l’OJT va atendre un total de 1.340 joves que van fer-hi 2.767 consultes sobre com cercar feina a Catalunya o a l’estranger, assessorament legal, autoempresa o bé es van inscriure a la borsa de treball amb una entrevista personal.