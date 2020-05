Luisaviaroma, de tienda familiar casi centenaria a líder del 'e-commerce' mundial

El consumo online no para de crecer en los últimos tiempos, pero necesitamos garantías de la solvencia de los negocios de e-commerce, pues muchos internautas tienen la mala experiencia de haber encargado ropa a empresas asiáticas y haber recibido prendas que no tenían nada que ver en calidad, talla y diseño con lo pedido.

Solo hay una manera de protegerse ante ese tipo de webs o aplicaciones que mayoritariamente provocan decepciones y es adquirir los productos deseados en tiendas de e-commerce con una reputación off y online contrastada desde hace décadas. Es el caso de Luisaviaroma, un negocio familiar histórico que nació en Florencia, donde aún hoy se encuentra su tienda física, en la central calle Via Roma.

Todo comenzó en 1890 en una pequeña boutique en París, propiedad de la abuela del actual propietario y CEO de LuisaViaRoma. De París Luisa Jaquin se mudó a Italia donde abrió una tienda de sombreros que poco a poco se convirtió en una prestigiosa tienda de moda que las nuevas generaciones, han transformado en un concept store de éxito y en una boutique online de lujo y moda con una exquisita selección de artículos para hombre, mujer, niños, belleza y hogar de aclamados diseñadores, firmas de última tendencia y marcas muy exclusivas.

Una historia familiar de amor por la moda y visión de futuro que comienza vendiendo sombreros de paja en Francia y continua vendiendo online en casi todos los países del mundo, ropa y todo tipo de complementos como bolsos, zapatos y accesorios para hombre, mujer y niño de marcas como Dolce & Gabbana, Gucci, Dsquared2, Off-White, entre otras muchas., Andrea Panconesi tomó las riendas del negocio y se convirtió en buyer para ofrecer a sus clientes otras firmas consolidadas como Balenciaga, Balmain, Givenchy y Saint Laurent y nuevas firmas emergentes.Con tanto éxito que LuisaViaRoma fue la primera tienda en Europa que presentó la Colección Otoño- Invierno 1968/69 de KENZO.

Un ejemplo de adaptación tecnológica al mercado del lujo.

No se quedó estancado ahí, sino que ya en 1999 lanzó la web www.luisaviaroma.com para no limitarse a sus clientes de la tienda física, sino abarcar a millones en 15 países; no en vano, tradujo la web en inglés a italiano, alemán, chino, ruso, español, francés, coreano y japonés, alcanzando este año los 6 millones de visitas en su página.

Y, aún hoy, ni Andrea ni su hija, Annagreta Panconesi, directora creativa de la empresa, se han vendido a inversores, cazatalentos ni accionistas, no. Han seguido apostando por el negocio off y on line 100% familiar durante las últimas nueve décadas, de hecho, en su 90 aniversario, celebraron un desfile bajo el título CR Runway, mostrando una selección de looks seleccionados por Carine Roitfeld para rendir homenaje a la década de las top models más aclamadas.

Su clientela va in crescendo en países como EEUU, Alemania, Inglaterra, Italia, China y Francia; y sus tendencias de consumo, tan actualizadas como las de este último mes de abril, van desde lo más deseado y difícil de encontrar entre las marcas más codiciadas, hasta los últimos modelos más demandados, conjuntos enteros para renovar el armario que presentan cada mes con decenas de propuestas en zapatos como los exclusivos de Manolo Blahnik, accesorios preciosos como los bolsos de Gucci o sus prendas más deseadas y piezas icónicas que son toda una estilosa inversión.

El top ten de marcas de lujo en LVR

Desde la inauguración de Luisaviaroma en el barrio más selecto de Florencia, ha habido siempre una intensa colaboración con la vecina Gucci, hasta el punto de que esta otra marca fiorentina se encuentra siempre entre las tres primeras posiciones de su top de ventas. En concreto, ha quedado la segunda del ranking LVR de las marcas más vendidas del pasado abril, gracias a la reinterpretación de sus piezas favoritas más icónicas con un nuevo toque funky.

Una colección imperdible e imprescindible que ha sido de las más encargadas, solo por detrás de Saint Laurent y seguidas ambas por Balenciaga, Bottega Veneta, Balmain. En ese podio femenino, subiendo en sexta posición, se erige Manolo Blahnik, por delante de Burberry, Jacquemus, Valentino o Versace, en ese orden según las preferencias de su clientela.

No todas las tiendas online son iguales

¿Por qué es LuisaViaRoma la plataforma líder en el comercio electrónico de moda de lujo para hombres, mujeres, niños, hogar y belleza? Pues porque desafía los límites de la venta de objetos de lujo online y offline gracias a una gama de exclusivos servicios y distintivas iniciativas para sus clientes como Buy It First, Luxury Club, Sneakers Club, LVR Privilege y LVR Editions. Entre otros detalles que conquistan a sus clientes, todos los envíos son en sí mismos paquetes de los mejores materiales, desde las exclusivas bolsas de calzado hasta las cintas personalizadas.