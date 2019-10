El Santander apoya a estudiantes de países en conflicto con el ‘Proyecto Integra’

El Banco Santander es un referente internacional en el ámbito de la educación superior. La entidad española ha concedido 155.000 becas entre 2016 y 2018 y se ha marcado como objetivo alcanzar la cifra de otras 200.000 ayudas para becas, prácticas y programas de emprendimiento entre 2019 y 2021, a través de distintos programas de cooperación con otras entidades. Uno de los que se acaba de renovar es Becas Santander Integra, a través del cual el banco complementa la formación universitaria de estudiantes refugiados en España, procedentes de países en situaciones desfavorecidas y en conflicto. Según explica la documentación del programa, Santander Integra les “acerca a las realidades del ámbito profesional español con el propósito de facilitar su posterior inserción laboral”.

El Proyecto Integra nació como respuesta a la demanda social y humanitaria que pidió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en diciembre de 2016 a todos los países europeos para que facilitaran el acceso a estudios superiores a refugiados que estudiantes en sus países de origen. El Banco Santander ha incluido en la última convocatoria del programa a diez estudiantes refugiados en España procedentes de Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, todos los cuales, antes de su “acogimiento” en Santander Integra, habían abandonado sus estudios.

Además, en la convocatoria del año pasado los estudiantes también pudieron realizar prácticas laborales en distintas áreas del Banco Santander, como la Asesoría Jurídica (Banca Mayorista, Banca Comercial y Seguros), Recursos Humanos, Costes e Inmuebles, Negocio Internacional, Comunicación Interna e, incluso, el Servicio Médico.

Para acceder a las becas es necesario estar matriculado en cualquier enseñanza oficial o propia de grado o máster impartida por una Universidad participante, tener la condición de refugiado, disponer de uno de los mejores expedientes académicos, haber superado los créditos suficientes del correspondiente título universitario para poder acceder a la realización de prácticas externas y no mantener ningún tipo de relación contractual de tipo laboral o prestación de servicios con alguna empresa.

La duración de las becas es de 2 meses a media jornada, con posibilidad de ampliación siempre y cuando la empresa lo solicite. La ayuda económica es de 600 euros brutos al mes (el 50% es abonado por el Banco Santander y el 50% restante por la empresa donde el estudiante realice las prácticas). Este año las inscripciones se han abierto el pasado día 1 de octubre y el plazo termina el 31 de enero de 2020. Las solicitudes serán evaluadas hasta el 15 de febrero, día en el que se publicarán los resultados.

Algunos de los alumnos que ya han tenido acceso a estas becas dejan constancia de las horribles condiciones que han dejado atrás y de lo que han supuesto para ellos el acceso a estas becas de Banco Santander. Lutfullah Salimi, procedente de Kabul (Afganistán), dice que “es muy difícil explicarlo. Hasta que no hayas vivido en la guerra, aunque te lo explique no lo vas a entender”. “Hay posibilidades de que te mueras cualquier día”. “El Proyecto Integra me dio otra vez una esperanza y poder seguir aquí mis estudios”.

También Majed Andiwi, de Damasco (Siria), asegura que “el proyecto ha sido para nosotros una puerta muy grande al mundo laboral y al mundo profesional”. Para Waffa Amala, también de Damasco, “es un ambiente nuevo, vida nueva con gente nueva”. “Damos las gracias por ofrecernos esta oportunidad para estudiar y poder ser útiles a la sociedad y a nosotros mismos”, añade.

Otro de los participantes en las becas, Mukaled Altakrivy de Bagdad, afirma que “vamos a un país con derechos humanos, donde podemos vivir con igualdad y con dignidad”. Testimonios como estos ponen de manifiesto la implicación de Banco Santander en mejorar y ayudar a la sociedad dentro de un proyecto global y hacen que la entidad sea ejemplo mundial de banca responsable.