Tot el que has de saber sobre el coronavirus

A finals de l’any passat, les autoritats sanitàries xineses van informar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre un grup de 27 casos de pneumònia d’etiologia desconeguda, que incloïa set casos greus, relacionats amb l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat xinesa de Wuhan. Dies després, es va identificar com a agent causant del brot un nou tipus de virus de la família Coronaviridae, denominat SARS-CoV-2 o, més comunament, coronavirus.

Des de llavors, sobre aquest nou virus han aflorat molts dubtes i interrogants, que aquí s’intenten resoldre:

Com es transmet i quant de temps pot durar el període d’incubació?

Per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el nas, els ulls o la boca. El període d’incubació és d’entre dos dies i un màxim de catorze.

Quins símptomes té?

Són similars als de la grip comuna, com ara febre, dificultat per respirar, tos o malestar general. Només en els casos més greus pot causar pneumònia i altres complicacions. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna malaltia cardíaca, pulmonar o problemes d’immunitat. Cal recordar que el 80% dels casos d’aquest coronavirus són lleus.

Com es tracta?

Per ara no hi ha cap tractament específic, però hi ha molts tractaments per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.

Com es pot prevenir? Cal seguir les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries, com són: Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó durant uns vint segons, o amb un preparat amb alcohol.

Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar, principalment amb mocadors d’un sol ús o amb la part interna del colze.

Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) i altres objectes sense que es netegin degudament.

Evitar el contacte estret amb persones que presentin símptomes de grip o refredat.

A Catalunya no cal prendre precaucions especials amb els animals ni amb els aliments.

Quan s’ha de sospitar que s’ha contret la infecció i què cal fer?

Per sospitar d’un cas d’infecció per coronavirus cal que es donin a la vegada dos fets: tenir els símptomes abans explicats i haver viatjat recentment a les zones on hi ha transmissió comunitària: la Xina, Corea del Sud, l’Iran, Singapur i quatre regions del nord d'Itàlia (Llombardia, Vèneto, Emília-Romanya i Piemont).

Si no es donen aquestes dues circumstàncies, no hi ha motiu de sospita.

Si et trobes malament i has viatjat a aquests països i regions, queda’t a casa i truca al telèfon 061 Salut Respon per explicar el teu cas i t’informaran dels passos a seguir

Si tens qualsevol altre dubte, pots trucar al 061 CatSalut Respon o consultar el web Canal Salut: canalsalut.gencat.cat

Hi ha risc de contraure la malaltia si es viatja a zones afectades?

Tenint en compte que l’OMS ha declarat el brot del nou coronavirus com a emergència de salut pública d’importància internacional (ESPII), és aconsellable evitar viatges innecessaris a les zones afectades.