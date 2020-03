Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per als treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa una nova línia d’ajudes per donar suport als treballadors i treballadores autònoms que hagin patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. Es tracta d’una prestació econòmica de fins a 2.000 euros, que podran percebre sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes -persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

També hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de l’any passat.

En el cas de les treballadores i els treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de la seva alta.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària. Aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

La Generalitat ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats.

Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei dels treballadors i treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat.Podeu demanar més informació sobre l’ajut a persones autònomes, a través del telèfon 93 228 57 57, el correu treballautonom.tsf@gencat.cat o al web https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/.

Preguntes freqüents

Quan es podrà demanar?

A partir del dia 1/04/2020.

Cal remarcar que els tràmits estan actius per a la consulta i que per aportar la informació i fer la sol·licitud de l’ajut caldrà esperar a l’1 d’abril, atès que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

Per quin canal?

Telemàtic en l’enllaç que trobareu a https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/

És un únic pagament?

Sí, de fins a màxim 2.000 euros.

Ho pot demanar qualsevol autònom?

Està adreçat a les persones treballadores autònomes -persona física- inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Com es decidirà l’import?

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin els quals es concretaran en les instruccions de la petició.