Vello facial: por qué aparece y cómo eliminarlo

La aparición de vello en nuestro rostro es algo tan frecuente como natural. Las cejas, la barba, o el bigote son elementos que lucimos a menudo y de los que también disfrutamos y adaptamos a cada época, a la moda. No obstante, el vello no siempre nos gusta. Por cuestiones estéticas, deportivas, por presión social, por causar ciertas molestias... Los motivos para su rechazo son diferentes y varían para cada persona. A la hora de su eliminación, uno de los factores más tenidos en cuenta es la zona en la que se manifiesta, sobre todo cuando atendemos a cuestiones estéticas. En este sentido, el rostro se posiciona como el área más visible, a la par que delicada de nuestro cuerpo. Es aquí cuando la depilación láser se presenta como una alternativa a la que cada vez recurren más personas.

La depilación y su entrada en la modernidad

A lo largo de la historia, el ser humano ha ido cambiando la relación que ha tenido con su cuerpo. En muchos casos esto respondió a modas y en otros ha estado relacionado con cuestiones de belleza, higiene e incluso salud. Al contrario de lo que se piensa a menudo, la práctica de la depilación existe desde tiempo inmemorables. De hecho, se cree que en la tradición egipcia esta práctica se realizaba ya por cuestiones políticas y religiosas y era realizada tanto por hombres como por mujeres. Desde entonces ha habido momentos de la historia en los que la práctica depilatoria ha sido más habitual y otros en los que casi ha desaparecido por completo, como ocurría por ejemplo a comienzos del s.XX.

El porqué de nuestro vello

La adolescencia es una de las etapas más difíciles respecto al crecimiento del vello ya que por primera vez somos conscientes de que surge en zonas donde antes no aparecía. A partir de ese momento, es frecuente establecer comparaciones con nuestro entorno sobre sobre la densidad de nuestro vello, la frecuencia con la que aparece o el tipo de vello que tenemos (más o menos fuerte, más oscuro o más claro, etc.). En muchos casos, todos estos factores vienen determinados por cuestiones genéticas frente a las que poco podemos hacer. Sin embargo, la tecnología ha ido evolucionando en este sentido y hoy existen numerosas opciones para eliminar el vello no deseado. La depilación láser se presenta como la opción duradera e innovadora.

La depilación láser en la cara

Igual que la preocupación de la densidad capilar en nuestro cuerpo ha estado presente durante mucho tiempo, las alternativas al mismo han ido surgiendo e incluso mejorándose. Un caso claro es la depilación láser, una técnica que ofrece resultados duraderos y que puede aplicarse en zonas tan sensibles como son el rostro. De hecho, hoy en día podemos encontrar numerosas posibilidades, ya que existen dentro de la depilación láser tipos diferentes.

Asímismo, además de ser un proceso de calidad, realizado bajo control (ya que debe ser practicado por profesionales), la depilación láser sin dolor puede, y debe, realizarse en distintas sesiones, permitiendo que el paciente pueda ir viendo la mejora cada vez y no quede ni un solo vello escondido. En el caso del rostro, al tratarse de zonas especialmente de poca superficie, los precios son cada vez más asequibles.