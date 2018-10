¿Por qué escoger estudiar farmacia?

Seguro que al igual que a otras muchas personas les sucede, a ti también te ocurre que cuando entras a una farmacia piensas: “me lo llevaría absolutamente todo”. Es normal, hay muchísimos productos en este tipo de establecimientos que nos encantaría tener. Pues si esto te pasa cuando entras a las farmacias, imagínate cuando lo haces, pero desde Internet y cuentas con todo el tiempo del mundo para decidir cuál es el producto adecuado, para hacer comparativas de marcas, leer opiniones sobre ese producto y otras muchas más cosas que son más difíciles de hacer cuando haces una compra en un establecimiento físico.

Por ejemplo, prueba a entrar en https://www.dosfarma.com/ y ya verás cómo te pasa, la oferta que tienen es tan sumamente amplia que uno se vuelve loco y acaba llenando el carrito de productos indispensables para su día a día.

Las tiendas online cada vez son más empleadas por la mayoría de la gente. Hoy día disponemos de menos tiempo para realizar las compras, y el poco del que se dispone se quiere usar para disfrutarlo y no para andar de tienda en tienda. Esto hace que cada vez sea más normal que la gente realice este tipo de gestiones en el transporte público, en casa, a la hora del descanso en el trabajo, etc. Hay tantísimas facilidades para que esto se pueda llevar a cabo que uno ya no se lo piensa.

En cuanto a las farmacias online, que es un tipo de comercio de los denominados y archiconocidos ecommerce, no solo podrás realizar las compras de artículos enfocados al cuidado personal y la salud, sino que en muchísimos casos tendrás los productos que hayas seleccionado en 24 horas o menos en tu casa así que, si eres un adicto a determinados artículos de parafarmacias, ya sabes lo que hacer.

O tal vez, también te interese entrar en este tipo de webs porque eres estudiante de Farmacia, una de las carreras con gran futuro laboral y que se imparte en escuelas universitarias como la famosa UCM. Si todavía no tienes muy claro a qué dedicarte y te consideras más de letras que de ciencias, esta disciplina puede ser la más idónea para ti, ya que te formarás de una manera muy completa y las salidas laborales son muy amplias y variadas.

Además, la Universidad Complutense te ofrecerá prácticas para así tener más facilidades a la hora de incorporarte al mercado laboral, así como cursos y títulos propios relacionados con el sector, en caso de que estés interesado en especializarte en alguna rama dentro de la carrera de Farmacia.

Como puedes ver son muchos los motivos para decidirte a estudiar este tipo de carrera, pero si aún te queda alguna duda, no te lo pienses y entra en su web para así investigar de qué están compuestos sus diferentes cursos anuales, cuáles son sus asignaturas, horarios, ubicación, cursos... Tal vez, esa sea la información definitiva que necesites para lanzarte a tomar una decisión. ¿Quién sabe? Igual antes de lo que te imaginas estás en la Universidad Complutense rodeado de compañeros a los que también les interesa esta carrera, ¿te animas?