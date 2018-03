Estos seis gastos vinculados pueden encarecer tu hipoteca hasta un 30%

Para valorar el cambio de operadora conviene tener en cuenta el punto de partida. No es lo mismo cambiarse con un contrato de permanencia que libres de él. Con el contrato deberemos pagar una penalización, proporcional al tiempo que nos quedase de compromiso, que igual hace que no nos salga a cuenta el cambio. Tampoco es lo mismo hacer el cambio con un móvil libre que buscar uno subvencionado, ya que la subvención o financiación del aparato nos puede encarecer las tarifas; no nos engañemos, el móvil nunca nos sale gratis.

La mejor opción para cambiarse es sin contratos de permanencia -si los tenemos mejor esperamos a librarnos de ellos- y con un móvil propio y libre, que no esté atado a la anterior compañía y por tanto no implique desvincularlo o buscar uno nuevo financiado en la nueva compañía. A no ser que nos interese el cambio de móvil y la 'teleco' a la que nos cambiamos nos ofrezca una buena oferta. De todos modos, hay que mirar con lupa las ofertas que implican móviles financiados: comparemos lo que nos costaría el móvil y la nueva tarifa si los adquiriésemos por separado, ya que nunca sale a cuenta ligarse demasiado a una compañía.

La sensación que impera en las telecomunicaciones en los últimos tiempos es el 'todo o nada'; o contratamos fibra óptica, canales de televisión por cable y móvil o el contrato solo por el uso del smartphone nos sale carísimo. ¿Es realmente así? Por ejemplo, contratar internet en casa sin un número de teléfono asignado o bien no es posible con Vodafone, Orange o Movistar, o sale muy caro porque nos ofrecen soluciones basadas en telefonía móvil y con límites de descarga muy cortos.