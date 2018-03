La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura le pone música a 2017

Reciclas desde hace años e, incluso, has convencido a tus padres para que lo hagan en casa. Pero aún hay quiénes te hacen dudar al asegurarte que no merece la pena el esfuerzo porque en el camión juntan todo lo que te encargas de separar en casa – no sin alguna que otra duda-, que los productos reciclados son peores y que reciclar no es tan verde como dice. Bien, en este post venimos dispuestos a desmontar estos y otros falsos mitos que rodean el reciclaje: