10 consejos para llevar a los niños en el coche de forma segura

Conducir con nieve o niebla es algo a lo que muchos conductores no están acostumbrados y es por ello que, cuando se presenta una situación peliaguda en la carretera, no todos saben reaccionar. Tanto si es tu caso como si no, te recomendamos que leas los siguientes consejos para poder hacer frente a unas malas condiciones climatológicas con mayor seguridad: