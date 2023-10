La Campanya Forestal es tanca amb menys incendis, més recursos i més responsabilitat ciutadana

La Campanya Forestal d’enguany, que es va donar per acabada el 30 de setembre, no ha estat una empresa fàcil. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van treballar en un sol gran incendi forestal, a Portbou a primers d’agost, però al llarg de la resta de la temporada van haver de fer front a incendis de gran potencial. A més, la sequera estructural i el canvi climàtic consolidat, que escampa l’amenaça de focs més enllà dels mesos d’estiu, feien preveure el pitjor.

Amb tot, la campanya s’ha saldat amb bones xifres. “Hem superat novament amb èxit una campanya forestal dificilíssima gràcies als cossos d'emergència, voluntaris i a la responsabilitat col·lectiva”, va resumir el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, durant la presentació del balanç de la campanya.

Des de l’1 de gener s’han originat 530 incendis forestals que han cremat un total de 1.566 hectàrees, una xifra gairebé cinc vegades inferior a la de l’any passat —6.803 hectàrees— i la meitat que l’any 2021 —3.022 hectàrees—.

Durant la Campanya Forestal, entre l’1 de juny i el 30 de setembre, es van produir a Catalunya un total de 230 incendis forestals, que van afectar una superfície de 713 hectàrees. Tant en nombre de focs com en superfície es tracta del setè millor any dels darrers quinze. Si es comptabilitzen la mitjana d’hectàrees cremades dels darrers cinc anys —3.310 hectàrees per any—, la xifra d’aquest 2023 és gairebé cinc vegades inferior.

D’altra banda, si es comparen les xifres d’incendis de més d’1 hectàrea d’aquest 2023 amb la mitjana històrica des de l’any 1986, s’han produït la meitat d’incendis —66 incendis enguany quan la mitjana històrica se situa en 131—.

Pel que fa a les causes, un 25% dels incendis d’enguany (55) s’han originat per causes naturals, mentre que en la resta hi ha intervingut l’acció humana. Concretament, 50 —un 22,6% del total— s’han originat per negligències i fins a 47 —un 21,27%— han estat intencionats. Tradicionalment, en un 90% dels incendis hi ha intervenció humana, un percentatge que enguany ha baixat lleugerament, fins al 75%. “Això és un bon indicatiu que cada vegada hi ha més conscienciació ciutadana”, va dir Elena.

El conseller va subratllar que “els cossos de seguretat i d'emergències han demostrat una valentia i una capacitat excepcionals”. “L’aplicació de la intel·ligència en l’operativa, la coordinació i la determinació han estat crucials per protegir les nostres poblacions”, va explicar.

El titular d’Interior va voler destacar també el paper dels Agents Rurals i del Cos de Bombers de la Generalitat: “continuarem destinant més recursos i mitjans fent anualment convocatòries, ampliant un més la Campanya d'Estiu i augmentant el pressupost d'aquestes direccions generals en més de 30 milions d'euros”.

Una Campanya d’Estiu 30 dies més llarga

El Departament d’Interior va eixamplar un mes la Campanya d’Estiu, de l’1 de juny al 30 de setembre, iniciant-la quinze dies abans de l’habitual i finalitzant quinze dies després. Això ve provocat pel context de canvi climàtic, que en els darrers anys ha fet incrementar el nombre de dies considerats crítics i de major risc d’incendi forestal.

A més, la campanya també es va estrenar amb una millora en el procediment de determinació de les mesures de protecció a la població per tal de garantir la seguretat de les persones en urbanitzacions en cas d’incendi forestal. Aquest procediment ha —qui estableix les ordres de confinament i evacuació—, el grup d’ordre —qui les executa— i el sistema d’avisos a la població de Protecció Civil.

A més, cal valorar la coordinació i col·laboració entre bombers i ADF en els incendis forestals que hi ha hagut aquesta campanya. Amb una participació activa de les ADF en la primera intervenció en molts conats d’incendi i també amb compliment pels procediments de seguretat existents en els incendis actius.