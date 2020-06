"La societat sempre ha d'estar alerta i movilitzar-se per defensar el seus drets"

El director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCiP), Adam Majó, és dels qui creu que la pandèmia ens ha ensenyat algunes coses perque com a humanitat ens ha obligat a reflexionar. "Ens ha permès ser una mica més savis", apunta i afegeix que fins i tot en podrem treure lliçons en positiu. També considera que a Europa aquesta crisis s'ha gestionat raonablement bé tot i que afegeix que algunes qüestions haurien de fer-se "molt millor" si arriba a repetir-se una situació excepcional similar. Una d'elles seria garantir que es pugui respectar el dret a la manifestació.

Majó asenyala que un error que dels errors que s'haurien d'evitar és aprofitar la llei mordassa per imposar multes als ciutadans que no respectin les mesures dictades per fer front a l'expansió del virus.

El responsable de l'Oficina subratlla l'abandonament que pateixen Espanya els ciutadans que no tenen la residència reconeguda i recorda que a països com Portugal o Itàlia s'ha fet una regularització exprés per dotar-los de drets i evitar que hagin de seguir amagant-se per risc a ser expulsats. Majó lamenta que l'Ingrés Mínim Vital aprovat pel Govern central deixi fora a 150.000 persones a Catalunya pel fet de no tenir residència reconeguda o la tenen des de fa menys d'un any.

Respecte al fet que a Espanya o a estats veïns com Itàlia hi hagi partits d'extrema dreta que pretenguin abanderar la defensa de drets fonamentals i vulguin presentar-se com a garants de les llibertats, Majó recorda que Thomas Mann ja va advertir que "si el feixisme tornava seria en nom de la llibertat".

Majó alerta que, més enllà de situacions excepcionals com la que hem viscut durant aquests mesos, els ciutadans sempre han d'estar en alerta per tal d'evitar que es vulnerin els seus drets. "Hem d'estar sempre atents a possibles restriccions", avisa.

El director de l'ODCiP analitza també el cas d'una agressió racista coneguda aquests darrers dies arran d'una gravació feta pública per la víctima i per la qual un jutjat de Manresa está investigant a sis mossos d'Esquadra: " A Europa en general i també a Catalunya el racisme és transversal i és estructural. Per les seves condicions concretes de treball hi és present a com a mínim les Policies de tot Europa".

Al model alemany -explica el director- es reconeix que hi ha aquest problema i treballen per intentar que no passi, cosa que no vol dir que sempre ho aconsegueixen. Això, afegeix, és el que intenta començar a fer el cos dels Mossos d'Esquadra perque d'entrada ja ha admès que té un problema. A partir d'aquí s' ha de treballar a partir de tres pilars: formació, educació i sancions. "Pero mentre hi hagi inmigració irregular perque la pautada sigui tant difícil, continuarà el racisme als cossos policials.", adverteix.

Majó conclou que mentre a Catalunya hi hagi 150.000 persones que visquin de manera semiclandestina, amb la por de ser detinguts en qualsevol moment, molts d'ells sense tenir manera de guanyar-se la vida, tindrem un problema de racisme.