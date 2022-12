Catorze municipis de la metròpolis de Barcelona reben 10 milions per lluitar contra l’exclusió social als seus barris

Es coneix com a vulnerabilitat urbana el fet que es produeix quan conflueixen processos d'exclusió social en àrees urbanes determinades. Les àrees vulnerables estan afectades estructuralment per la desigualtat i molt exposades a crisis de naturalesa diversa, ja siguin econòmiques, socials, sanitàries o climàtiques. Així doncs, la concentració d'aquests factors de risc propicia la retroalimentació, perpetuant els riscos d'exclusió de la població d’aquests barris. A la metròpolis de Barcelona, la vulnerabilitat es manifesta de manera intensa als eixos del Besòs i del Llobregat.

Pla de barris de l’AMB

Per combatre la vulnerabilitat urbana, que es caracteritza per la persistència en els espais urbans, la concentració territorial i la diversitat de les formes en què es presenta, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa el Programa integral de barris per a la millora de rendes —Pla de barris de l’AMB—. La finalitat del programa és incrementar l'equitat territorial, combatre situacions de pobresa extrema i atendre els col·lectius més vulnerables.

“Quan parlem de millorar les rendes a vegades pensem en unes rendes que només venen dels salaris, de les retribucions dineràries, pero moltes vegades ajudem a millorar-les facilitant que aquestes persones que no tenen suficients recursos econòmics puguin accedir a ofertes, a espais, a activitats públiques que sense els recursos econòmics poden millorar la seva cultura, la seva formació, la seva educació, la seva integració, i això també és millorar les seves rendes”, senyala Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB.

Segons Ramon Torra, gerent de l’AMB, l'objectiu del programa integral de barris de l'AMB “és treballar per la superació de les desigualtats socials i la dicotomia centre-perifèria al territori metropolità”. “El programa identifica barris on es dona una vulnerabilitat social aguda i busca revertir algunes condicions que la provoquen i l'enquisten”, afegeix Torra.

El Programa s’articula en forma de concessió de subvencions, destinades als ajuntaments metropolitans, per eliminar desequilibris i possibilitar un nivell de vida digne i una convivència harmoniosa als barris més vulnerables. Tal com explica Antoni Farrero, coordinador general de l’Oficina Tècnica de Gerència de l’AMB, “vàrem llançar als ajuntaments demandes perquè aquests plantegessin propostes per combatre aquestes situacions d’exclusió i de marginalitat”.

D’aquesta manera, els ajuntaments podien redactar els projectes que presentaven a l’AMB per sol·licitar la subvenció a partir dels quatre eixos estratègics d’actuació en què es divideix el programa: educació, fractura social, bretxa digital i adaptació social; millora de la relació entre les necessitats de formació, la demanda de treball i l'oferta d'ocupació; mesures de cohesió social; habitatge digne per atendre situacions singulars, rehabilitació d'espais i transició ecològica.

A més, havien de compartir els objectius del programa, basats en avançar en l’eliminació dels desequilibris socials i econòmics a les zones afectades; afavorir les capacitats personals, familiars i socials de les persones i comunitats per propiciar una convivència harmoniosa i enriquidora als veïnats dels barris de la ciutat; coordinar els diferents actors econòmics i socials, amb l'objectiu de trobar un equilibri dins del marc de l'ocupació que possibiliti un nivell de vida digne per als habitants d'aquests barris; així com garantir unes condicions de seguretat als espais públics i en la convivència veïnal que permetin desenvolupar amb normalitat activitats de caràcter econòmic i social.

14 ajuntaments, 20 projectes

En aquesta primera convocatòria, que estava oberta a tots els municipis que formen part de l’AMB excepte Barcelona, 14 ajuntaments metropolitans van presentar 20 projectes, i el conjunt de sol·licituds va cobrir la totalitat de la dotació econòmica aprovada per al període 2022-2024, de 9,8 milions d’euros. L’AMB pot subvencionar fins al 80 % del pressupost total de cada projecte, amb una aportació màxima d’un milió d’euros. Els ajuntaments, que han presentat tants projectes com han cregut oportú, han de completar el finançament de cada pla. Aquesta primera convocatòria del programa metropolità de barris permetrà, doncs, realitzar projectes per un valor total de 14 milions d’euros al territori metropolità, dels quals l’AMB en finança un 70 % de mitjana.

Badalona, Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Gramenet són els municipis que reben el finançament del Pla de Barris de l’AMB.

Col·lectius de màxima vulnerabilitat

La majoria dels projectes finançats per l’AMB reforcen plans locals d’actuació comunitària o de convivència, però sobretot estan adreçats a col·lectius de màxima vulnerabilitat, entre els quals hi ha joves, persones dependents, gent gran o dones.

Entre les temàtiques dels projectes aprovats destaca el reforç d’activitats dirigides a prevenir l’abandonament escolar, buscant l’èxit educatiu amb classes de suport, activitats dirigides, motivació als estudiants o orientació laboral. També s’inclou el reforç a les famílies amb nens i persones dependents en matèria de formació digital, suport social i accés a formació o feina. La lluita contra la solitud i el sensellarisme, la creació d’una xarxa comunitària, promovent activitats integradores en cooperació amb associacions i empreses locals, i la prevenció de la salut entre dones, joves i gent gran, així com la promoció de l’alimentació saludable, són altres temàtiques presents en els projectes.

Sense anar més lluny, Barberà del Vallès ha presentat el projecte Accés a les noves tecnologies per a tothom, subvencionat amb 156.191,90 euros; Gavà, una Rehabilitació d’habitatge de lloguer social, amb 55.484,72 euros de subvenció; o Hospitalet del Llobregat, un Pla de Regeneració Urbana Integral Les Planes-Blocs Florida, que rebrà una subvenció d’un milió d’euros, un 42 % del total de 2.371.800,00 euros.