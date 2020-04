Empleados, mayores y sanitarios, en el foco de atención de las empresas

Son muchos los establecimientos que han cerrado sus puertas durante la cuarentena para proteger a sus empleados del riesgo de contagio, empezando por El Grupo El Corte Inglés (ECI). Si bien, para garantizar el servicio al público en productos de primera necesidad, ha mantenido operativos alrededor de 300 establecimientos comerciales en toda España, incluyendo todos los supermercados Supercor, los hipermercados Hipercor y las áreas de alimentación y gran consumo de sus establecimientos.

Con esta apertura selectiva, en un horario de 10 a 20h para Hipercor y El Corte Inglés, y de 09 a 20 h en los Supercor, ECI asegura a sus clientes y a todos los ciudadanos el suministro diario de productos frescos, envasados, refrigerados y congelados; así como de productos de parafarmacia y de gran consumo destinados principalmente a la limpieza e higiene personal, tan necesaria en estas circunstancias de alerta sanitaria.

Sus empleados y clientes son los primeros que requieren una especial atención a esas medidas de higiene, por eso se ha activado un protocolo destinado a convertir los centros comerciales en un lugar seguro para comprar y trabajar. Estas son las prevenciones básicas para los trabajadores:

Todos los empleados van protegidos con guantes y mascarillas.

Disponen de gel hidroalcohólico para limpiarse las manos con toda la frecuencia que sea necesaria.

Se han instalado mamparas transparentes en las líneas de caja para mantener la distancia de seguridad con los clientes y evitar el contacto.

También se mantienen las distancias de seguridad entre compañeros.

En la entrada de personal de los centros de ECI se están instalando cámaras termográficas y/o termómetros para medir la temperatura de los empleados. Si alguno presenta una temperatura sospechosa de padecer el coronavirus, se le deriva al servicio médico y este decide cuál será el adecuado tratamiento médico.

Esto tranquiliza a los clientes en el sentido de que pueden estar tranquilos por su propia seguridad y porque los empleados están bien protegidos, es decir, que no están exponiéndose ellos ni exponiendo a los trabajadores a ningún peligro sino que, además, están contribuyendo al mantenimiento de sus puestos de trabajo.

Pero es que, además, existe otro protocolo específico para la clientela, empezando por los colectivos más vulnerables:

Las personas mayores de 65 años tienen prioridad a la hora de hacer la compra, con el fin de que permanezcan fuera de sus hogares el menor tiempo posible. Cuentan con cajas especiales para ellos y se les ayuda a embolsar los productos a fin de agilizar la compra.

A todos los clientes se les facilita desinfectante de manos antes de entrar en la tienda y se les ofrecen guantes protectores.

Se limpian constantemente todos los carritos: al cliente se le entrega el carrito tras haberlo desinfectado delante de él.

Los bolígrafos electrónicos para formalizar el pago se desinfectan después de cada uso.

Se han establecido señalizaciones para marcar las distancias de seguridad, tanto en el suelo como con visualizaciones específicas.

En los supermercados no se permite la entrada si no es posible cumplir las distancias de seguridad a causa del aforo.

La salud y el control, desde siempre

Aparte de estas medidas extraordinarias, ECI tiene habilitado un equipo médico y un centro de seguridad máxima para poder atender cualquier necesidad y emergencia en un momento determinado. Todos los centros comerciales disponen de un equipo de profesionales sanitarios compuesto por médicos y enfermeros capaces de velar por la salud de los empleados habitualmente y, en un caso fortuito, de la salud de los clientes, con especial atención a la evolución del coronavirus en la crisis sanitaria actual.

Ni que decir tiene que sus Centros de control sirven para cubrir sus establecimientos con la máxima seguridad con la finalidad de poder intervenir de manera inmediata si fuera imprescindible.

La opción más cómoda, la compra online o telefónica

Para los que están acostumbrados a hacer la lista de la compra on line, este confinamiento no supone nada nuevo, pero para muchos ciudadanos está siendo su primera vez. De hecho, para responder al incremento de la demanda virtual, como novedad, la compañía ha creado nuevas líneas telefónicas para aquellas personas que no tengan acceso a Internet o que prefieran la asistencia individual, con una esmerada dedicación a las personas mayores.

En general, en los últimos días, se han intensificado los servicios de compra sin contacto físico a razón de las siguientes cifras: se han multiplicado por seis los pedidos online y el envío a domicilio, como también se ha incrementado por cinco el servicio de Click&Car, que permite ordenar la compra online o por teléfono seguida la recogida del pedido en el aparcamiento del centro comercial que decida el cliente, lo que le evita romper su aislamiento. El servicio de Click&Car también facilita la recogida de otros tipos de mercancía como artículos de informática y telefonía, parafarmacia, hogar, pequeños electrodomésticos, entretenimiento infantil, etc., productos fundamentales en estos momentos de hastío confinado.

Una app para facilitar los pagos y sin contacto físico

Otra novedad para facilitar el pago sin contacto físico es el lanzamiento de una nueva App que permite pagar desde el móvil con la Tarjeta de Compra de El Corte Inglés y que incorpora otra serie de ventajas y funciones adicionales (aplazamiento de compras en un momento de especial dificultad, fórmulas especiales de pago, promociones, etc.). Y ya no es exclusiva para los clientes habituales, ahora el ciudadano que no posea la Tarjeta de Compra puede solicitarla a través de esta aplicación.

Todos estos servicios están disponibles inclusive los domingos, con el objetivo de agilizar las compras y evitar esperas a los ciudadanos, incluyendo la recogida de alimentos y productos de primera necesidad en el aparcamiento de los centros comerciales.

Un homenaje muy útil para los sanitarios

Para los profesionales de la sanidad, ECI ha tenido una especial deferencia creando ad hoc una plataforma para facilitarles sus gestiones cuando salgan del trabajo extenuados y a deshoras. Las gerencias de los centros hospitalarios podrán darles la información de la línea telefónica y de la dirección web exclusivas para el personal sanitario, de forma que obtengan absoluta prioridad en la compra de alimentación y el envío a sus domicilios les resulte gratuito.