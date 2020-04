‘El Profesor Inquieto’ y sus clases de Historia de España para selectividad

Esta es una historia que va de Historia. De Historia de España concretamente. De cómo un profesor de instituto ha decidido dedicar su tiempo en estos días de confinamiento a que los estudiantes que este año se presentan a selectividad puedan repasar con él, y desde casa, los principales temas que pueden preguntarles en la EBAU.

Tras el perfil de ‘El Profesor Inquieto’ se encuentra Juan Jesús Pleguezuelos, jienense de nacimiento, profesor de Historia del instituto Virgen de las Nieves, en Granada, y amante de la radio y las nuevas tecnologías. El protagonista y responsable de una de esas #HistoriasQueUnen con las que las semanas de encierro se ven de un color diferente.

“Mañana, a las 18:00h, la Segunda República”

Juan Jesús, además de seguir con las clases telemáticas que imparte desde casa a sus alumnos del instituto, tiene cada tarde una cita con un público mucho más numeroso tanto en Facebook como en Instagram. Empezó a explicar temas en directo por Instagram hace ya un par de años, pero ahora ha decidido comprometerse plenamente con ello y en cuanto comenzó el confinamiento lo vio claro: “Voy a repasar en orden cronológico, haciendo directos llenos de información, de manera que un alumno pueda estudiar solo, o casi solo, con estos directos”, se dijo. “Y así desde hace unas semanas, de manera secuencial y tema a tema, voy repasando tanto el siglo XIX como el siglo XX, que es lo que cae en selectividad”.

Sabe que en un momento como este la gente lo agradece, lo utiliza y lo comparte, por lo que ve que su trabajo está obteniendo sus frutos conforme más y más gente se une a sus explicaciones históricas desde casa. “En esta cuarentena lo siento como una labor social, estar ayudando a estudiantes y a todo el que quiera aprender es un placer, y lo que pueda aportar siempre será de utilidad”.

Para que todo esté claro y organizado Juan Jesús publica en sus redes con anterioridad un calendario semanal de directos, anunciando los temas que explicará todas las tardes a las seis de la tarde de lunes a viernes. “Los directos los hago a la vez tanto en Instagram como en Facebook, pero después dejo subidos los vídeos para que todo el que tenga necesidad pueda recurrir a ellos para repasar. De hecho hay más gente que ve los vídeos en diferido que en el propio directo porque ahí tienen una muy buena herramienta para estudiar”.

Cada noche anuncia en sus redes la temática del directo del día siguiente, así sus seguidores le hacen llegar sus dudas a la vez que lo comparten para lograr una mayor difusión. De momento ya ha repasado todo el siglo XIX y ahora está en pleno siglo XX, pero en cuanto complete el temario preguntará a los alumnos qué temas o dudas son los que más les puede interesar repasar. La participación y las respuestas que recibe de sus oyentes son básicas para preparar cada clase.

Su temario durante estas semanas de confinamiento está elegido cuidadosamente, “es contenido puro para selectividad, escogido a conciencia y ceñido a los libros de texto para que sean de la máxima utilidad posible. El 95% de lo que explico se centra en lo que ve en clase, así no hay pérdida y puede servir como guía”.

Una historia que viene de lejos

Pero esto de la divulgación histórica no es nuevo para Juan Jesús, sino todo lo contrario. Podemos decir que Juan Jesús tiene miles de alumnos por toda España, e incluso más allá de nuestras fronteras. “Empecé en el mundo de los podcasts hace más de cuatro años”, comenzó dirigiéndose a sus alumnos pero sus seguidores pronto crecieron, y crecieron, y crecieron, hasta que pronto se vio ofreciendo toda una red de podcasts para estudiantes. “Historia de España para Selectividad” es un rotundo éxito, hoy en día pertenece a Podium Podcast y está entre los podcasts más escuchados en Spotify. “El podcast está vivo, publico todas las semanas. De hecho, la mayoría de la gente que me sigue y que asiste a los directos me conoce por el podcast”.

Empezando en la ‘Prehistoria de la Península Ibérica’ y llegando de momento hasta ‘el papel del rey durante la Transición’ esta recopilación de la Historia de España marca un guión perfecto para todos los que tienen que verse las caras con la selectividad. Sus podcasts han ganado tanta fama que ahora, en vez de tener unos 20 alumnos, Juan Jesús se ha encontrado con una audiencia que alcanza casi las 20.000 descargas diarias. La Historia es rigurosa, los hechos son los que son, pero la cercanía de Juan Jesús logra captar la atención de los estudiantes “para entretener, además de informar”.

Por si fuera poco, Juan Jesús tiene también dos libros publicados. El más reciente y que vio la luz en enero lleva como título ‘Como una historia’, publicado por Planeta con el sello Crítica, y es un verdadero sueño cumplido para él. El resultado de muchos años de trabajo con el que ‘El Profesor Inquieto” pone en valor la educación y la enseñanza de la Historia como herramienta fundamental para que los más jóvenes conozcan su propio pasado.