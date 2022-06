Cómo implementar nuevos modelos y estrategias de captación de fondos para contribuir a la Agenda 2030

Más de 500 profesionales del Tercer Sector, que representan a 100 Entidades No Lucrativas (ENL), han acudido al XX Congreso de Fundraising, organizado en Madrid por la Asociación Española de Fundraising (AEFr), en el que se han analizado las tendencias y los nuevos modelos y estrategias del sector de la captación de fondos para contribuir a la consecución de la Agenda 2030. Banco Santander, Salesforce.org y S4G Consulting han patrocinado el Congreso. eldiario.es ha sido medio colaborador y Miracom Grupo, empresa colaborada.

Durante dos días, más de 40 ponentes nacionales e internacionales han compartido sus aprendizajes en el mundo del fundraising en un encuentro en el que se han abordado contenidos de manera transversal vinculados con la digitalización, la innovación y tendencias para hacer sostenibles los proyectos sociales, la fidelización, los grandes donantes, el papel que tiene la Agenda 2030 y los ODS para movilizar proyectos junto a las empresas, el impulso de las filantropía, el rol que juegan Endowment Funds para desarrollar proyectos a largo plazo, los nuevos canales de captación de donantes, las herencias y legados o la celebración de eventos solidarios.

Glòria Oliver, presidenta de la AEFr, ha asegurado que “cada vez somos más los profesionales de la captación de fondos que trabajamos para ayudar a cumplir con el propósito de nuestras entidades y contribuir a su crecimiento. El XX Congreso de Fundraising ha sido un ejemplo de generosidad entre los fundraisers en el que hemos aprendido de las experiencias de nuestros compañeros para aplicar las enseñanzas en nuestras organizaciones y generar mayor impacto en la sociedad”.

Oliver ha puesto en valor al Tercer Sector en España, que ya representa un 1,4% del PIB y ha resaltado que existe una mejora en los indicadores vinculados a la base social de las ENL, según recoge el Estudio de la Realidad del Socio 2021 —perteneciente al ejercicio 2020— con un incremento de la cuota media anual en 6 euros (144.64 euros), 9,18 años de permanencia de los socios en las organizaciones, la reducción de las bajas, que se sitúan en el 9,17%, frente al 9,73% y el auge del canal digital en cuanto a captación de leads y conversión del 5,12% en 2018 al 10,22% en 2020.

Daryl Upsall, fundador de Daryl Upsall International, que fue uno de los primeros ponentes y participantes en la primera edición del Congreso de Fundraising en 1999, ha inaugurado el encuentro con la ponencia 'Desafíos, oportunidades, tendencias e innovaciones del Fundraising alrededor del mundo’, en la que ha valorado que la pandemia ha acelerado la digitalización de las entidades del Tercer Sector que “se han tenido que adaptar a los nuevos canales digitales, reinventando sus campañas para cumplir con su misión, llegando a alcanzar grandes ONG un 20% más de colaboraciones y donaciones. Ahora se tienen que adaptar y planificar para afrontar el futuro con las mismas ganas”. Para ello, animó a los asistentes a que se atrevieran a innovar con los nuevos canales digitales a la hora de impulsar sus campañas, como Instagram, Facebook, WhatsApp, Tik-Tok, streaming, juegos o criptomonedas, entre otros.

Alianzas, impacto y digitalización

El XX Congreso de Fundraising ha contado con 33 talleres en los que los asistentes han podido conocer las enseñanzas de las iniciativas que han desarrollado otras organizaciones. A nivel internacional, Sara Di Lullo, European Business Development Executive y Client Manager de Veritus Group, y Stephen Butler director de Veritus Group en UK, han ahondado en las oportunidades que se les escapan a las ONG con los programas de grandes donantes y qué pueden hacer para que su base de datos no pierda valor. Idea que también compartió Emely Bracken, CEO de Daryl Upsall International, quien indicó que los programas dirigidos a grandes donantes tienen aún capacidad de mejora en España, al igual que en otros países del mundo, y recomendó programas de fidelización personalizados para aumentar las colaboraciones. Por su parte, Bernand Ross, director de la consultora =mc consulting, animó a las organizaciones a que no replicasen estrategias exitosas del pasado que ya no dan resultado.

Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid, ha liderado una sesión junto a representantes de Acciona, Quirón Salud y Reale Seguros, en el que han trasladado su experiencia en cómo los ODS han generado nuevas oportunidades de colaboración entre las empresas con el Tercer Sector, que “están en el mismo momento de generar valor compartido para la sociedad, a través de las alianzas por valor, que además de ser más duraderas, generan un triple beneficio: gana la empresa, las ONG y la sociedad”, explicó.

Gorka Goikoetxea, responsable de Finanzas y Patrimonio ESG de Anesvad, Glòria Oliver, gerente de la Fundación Pasqual Maragall, y Valeria Guitart, CFO de la Fundación ESADE, explicaron qué son los Endowment Funds o fondos patrimoniales de las fundaciones que tienen por objeto comprometerse con proyectos a largo plazo y cómo los han impulsado desde sus entidades.

Miquel de Paladella, consejero delegado y cofundador de UpSocial, ha presentado diferentes modelos innovadores para promover la financiación de la acción social, como los Contratos de Impacto Social (CIS) que pueden impulsar las ONG junto a las administraciones públicas y a inversores privados. Antonio Fraguas, redactor jefe de Ediciones de elDiario.es, ha compartido cómo un medio online ha generado credibilidad y compromiso a través del periodismo, gracias a la colaboración de sus suscriptores, trasladando las similitudes a las de una ONG y sus socios y donantes. Mientras que Guillermo Lecumberri, director del área de Consumer Engagement de LLYC, compartió cómo conectar a las marcas y organizaciones con las personas a través de la emoción, profundizando en la importancia de entender la conversación social y la generación de historias que consigan llegar a las audiencias por diferentes canales.

Durante el XX Congreso de Fundraising también hubo espacio para la comunicación y los nuevos canales para llegar a los diferentes públicos, la mejora de la experiencia de socios con WhatsApp y marketing relacional, el blockchain y la captación de fondos, las historias multicanal, el uso de chatbot para lograr socios y donaciones, creación de campañas innovadoras, la involucración de empresas ante catástrofes humanitarias, cómo mejorar la tasa de retención de donantes y socios a través de la Inteligencia Artificial, la generación de comunidades online o las oportunidades para captar fondos en otros países

Gemma González, CEO de Konnectare Values, clausuró el XX Congreso de Fundraising con la ponencia Neuroliderazgo compasivo en la era digital en la que trasladó los beneficios que tiene aplicar la neurociencia al liderazgo de las organizaciones, en un momento en el que estamos viviendo una revolución tecnológica exponencial y disruptiva.