De Seúl a Los Ángeles: la azarosa vida del Kia Soul EV

Esta semana verá la luz en el Salón del Automóvil de Los Ángeles la tercera generación del Kia Soul, un híbrido entre monovolumen y SUV del segmento B cuyas líneas peculiares han sido una de sus señas de identidad más reconocibles. La marca coreana anuncia en un breve comunicado que el nuevo modelo llegará al mercado en 2020 con su diseño atrevido de siempre, aunque enteramente renovado, y fuertes dosis de versatilidad y carácter.

Como ya publicamos en este mismo canal, el coche solo se comercializará en Europa, ya en 2019, en una versión eléctrica que tomará el testigo de la que se vende desde 2014 con la denominación Soul EV. El fabricante con sede en Seúl reaccionaría de esta manera a la escasa demanda de que disfrutan en la actualidad las variantes del modelo con motores de combustión tradicionales. No obstante, en su nota anuncia ahora “la disponibilidad de varios sistemas de propulsión que incluyen motorizaciones turboalimentadas [en otros mercados] y opciones eléctricas cero emisiones”.

La trayectoria comercial del Soul no ha sido plácida, al menos en el Viejo Continente y, particularmente, en España. La cuestión no ha sido tanto de motores como seguramente de estética, dadas las líneas angulosas y cortadas del particular monovolumen-SUV coreano. Lanzado en febrero de 2009, no fue muy bien recibido por el público de nuestro país, de manera que fue retirado de la gama local de Kia. Su regreso llegó en forma de la versión eléctrica antes mencionada y disponible en los últimos cuatro años.

El Soul EV nació animado por un motor de 81,4 kW que le proporcionaba 110 caballos de potencia y una autonomía eléctrica de unos 200 kilómetros. Era capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 12 segundos y de alcanzar los 145 km/h de velocidad punta. Una actualización de su batería le permitió alcanzar los 250 kilómetros de autonomía de acuerdo con el antiguo ciclo de homologación NEDC.

La segunda generación del Soul eléctrico podría llamarse e-Soul.

La segunda generación del Soul eléctrico, que podría llamarse e-Soul al estilo del e-Niro, utilizará la misma plataforma que el Hyundai Kona y podría ofrecerse con dos versiones de batería (las mismas del e-Niro): una estándar de 39,2 kWh asociada a un motor de 136 caballos y otra de mayor capacidad, 64 kWh, con propulsor eléctrico de 204 CV. La autonomía de la primera variante rondaría los 310 kilómetros y la de la segunda se situaría en alrededor de 480, según el nuevo protocolo de homologación WLTP.

Se especula, de todos modos, con que el modelo disponga únicamente de la motorización más modesta para no pisar al e-Niro. De forma análoga, la limitación del catálogo del Soul a la versión eléctrica podría guardar relación con el reciente lanzamiento del Stonic, que no solo es un crossover como (según se mire) puede serlo el Soul sino que mide exactamente lo mismo, 4,14 metros, por lo que tiene todo el sentido evitar que dos de sus vehículos se fagociten entre ellos.