Razones y sinrazones de los ‘coches sin carné’

De todos los desafíos a los que se enfrenta el coche autónomo, el menor es curiosamente el de su desarrollo puramente técnico. A pesar de incidentes por todos conocidos y que se han llevado por delante alguna vida humana, muchos fabricantes disponen ya de la tecnología necesaria para que los vehículos se conduzcan solos y trabajan intensamente para mejorarla.

Los retos capitales en este asunto apuntan en otras direcciones. Uno de ellos viene a ser una enmienda a la totalidad al concepto en sí de coche que nos libera de la esclavitud de conducir. Obviando el hecho de que, para un porcentaje no pequeño de usuarios, ponerse al volante es algo si no placentero sí al menos agradable, resulta discutible que el vehículo autónomo responda a una demanda real de la ciudadanía y no a la evolución natural de una industria cada vez más tecnologizada.

En el campo de la responsabilidad se dirimen otras cuestiones esenciales de la cuestión, tanto que el mundo de los seguros y del derecho no serán los mismos a partir de la plena implantación de este tipo de automóviles. En cualquier siniestro con un coche autónomo –o con un coche que tenga dicha opción– implicado, la primera pesquisa de la aseguradora consistirá en averiguar quién conducía en ese momento, si el usuario o el sistema. En este último supuesto, ¿se declarará responsable al fabricante? Si colisionan dos vehículos autónomos autoconducidos de dos marcas diferentes, ¿pagarán estas a medias los daños?