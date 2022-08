Temps per Cures per a les persones desplaçades ucraïneses

A principis d’enguany, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat va posar en marxa un programa pioner a Catalunya: el Temps x Cures. Es tracta d’un programa dotat amb 23 milions d’euros, bona part provenen del pla Corresponsables, que dona suport als ens locals per reforçar o ampliar els serveis de cura de proximitat ja existents per a nens i nenes i adolescents de cero a 16 anys o per crear-ne de nous. Uns serveis que van des del cangur municipal a ludoteques, casals, campaments i d’altres activitats socioeducatives.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és avançar en la igualtat i en la corresponsabilitat pública vers les cures a infants i adolescents. Alhora, també pretén alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, s’ha atribuït el treball de les cures, i, a més, busca generar nova ocupació de qualitat en aquest sector.

Arran de l’esclat de la guerra a Ucraïna, que va provocar l’arribada de desplaçats d’aquest país per tota Europa —sobretot dones i menors a càrrec seu, ja que els homes ucraïnesos d’entre 18 i 60 anys tenen prohibit sortir-ne—, la Generalitat va decidir destinar una partida específica del programa Temps x Cures —gairebé 1,5 milions d’euros— per atendre aquest col·lectiu. Només a Catalunya, es calcula que hi ha més de 21.500 persones ucraïneses acollides.

Va néixer així el Temps x Cures Ucraïna, que actualment ja compta amb més de 720 infants i joves participants, que s’està desplegant en diverses àrees territorials de Catalunya —Terres de l’Ebre, Catalunya Central, Barcelona, Maresme i Garraf, Girona, Tarragona i Lleida— i que s’allargarà fins a finals d’any.

Equitat i ajuda a les persones que cuiden

“Oferim a la infància i l’adolescència desplaçada la possibilitat d’accedir a serveis de cura de qualitat, que poden contribuir al seu benestar i a la seva recuperació. A la vegada, alliberem de temps les mares per facilitar la seva adaptació a la societat d’acollida, per exemple formant-se, buscant feina o fent tràmits, i també els oferim una oportunitat de descans”, explica la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, Núria Vergés Bosch.

La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai), qui gestiona el projecte, va ser l’encarregada de fer una diagnosi inicial de la situació arreu del país, per identificar les necessitats a cobrir. Ara, amb el programa en marxa, es manté una anàlisi permanent per anar ajustant els serveis proporcionats. La previsió és que augmentin en les properes setmanes, especialment a l’inici del curs escolar, quan hi haurà noves activitats a nous equipaments.

El programa ofereix quatre tipus de serveis de cura. En primer lloc, s’han posat en marxa serveis d'atenció lúdica en dispositius d’allotjament d’urgència, amb horaris fixos de dilluns a divendres. En segon lloc, s’habiliten serveis de cangur puntuals per donar suport a activitats i serveis destinats a persones adultes desplaçades. En tercer lloc, s’ofereixen serveis de cangur itinerants, segons les necessitats que es detectin. Finalment, també es podran proporcionar suports puntuals a domicili per a situacions d’urgència.

A banda, part del pressupost es destina a facilitar la participació de la població desplaçada per la guerra d'Ucraïna als casals, colònies o d’altres serveis anàlegs que habitualment funcionen arreu del país. En aquest sentit, es preveu la incorporació de personal ucraïnès en els serveis dels municipis en què hi hagi un volum important d’infants i adolescents procedents d’Ucraïna.

Millora de l’ocupabilitat de les persones desplaçades

A més de la creació i adaptació dels serveis de cures, l’actuació aprovada preveu la millora de l’ocupabilitat de les persones desplaçades per la guerra d’Ucraïna en el mateix sector. En aquest sentit, està previst que es facin un total de quatre cursos de formació de monitores en el lleure per a l’obtenció de la titulació de monitora o monitor de lleure —125 hores de formació—, en els quals es preveu participaran inicialment 120 persones. El de Girona ja va començar l’un d’agost i la resta es duran a terme a Terres de l’Ebre, Tarragona i Lleida.

“L'ampliació del programa Temps x Cures a la població desplaçada per la guerra d’Ucraïna s’emmarca de l'aposta del Departament d’Igualtat i Feminismes per incorporar la perspectiva feminista en les polítiques d’acollida”, afegeix Núria Vergés Bosch.

El programa Temps x Cures Ucraïna s'ha posat en marxa gràcies a la contractació de nou coordinadores territorials, 26 responsables dinamitzadors/es i 42 dinamitzadors/es. En total, són 76 professionals exclusivament treballant en aquest programa.